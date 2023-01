Mors-Thy 2 spillede på alle tangenter mod Viborg

NYKØBING:Mors-Thy 2 skulle søndag op mod en af de positive overraskelser i denne sæsons 2. division, da de på hjemmebane mødt oprykkerne fra Viborg. I første spillerunde tabte Mors-Thy med 28-29 til Viborg, og siden har holdet fra domkirkebyen leveret så godt, at de inden søndagens opgør befandt sig på en 4. plads i rækken. Efter søndagens kamp overtog Mors-Thy dog Viborgs plads i tabellen, da Mors-Thy 2 vandt med hele 35-20 over Viborg. Hele kampen igennem leverede hjemmeholdet på et tårnhøjt niveau.

- Alt fungerede for os, og efter kampen sad jeg tilbage med en følelse af, at det var noget af det bedste, vi har leveret med 2. division i flere sæsonener. Jeg blev rigtig positivt overrasket over vores niveau, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

I første halvleg spillede Mors-Thy en koncentreret omgang håndbold. Angrebsspillet blev anført af en velspillende Mikkel Zimmer, og under hans kyndige ledelse blev der fundet gode løsninger i angrebsspillet. I defensiven havde man også fint fat i viborggenserne, hvilket gav Svend Rughave gode arbejdsbetingelser i målet. Mod slutningen af første halvleg fik Viborg dog vakt sig selv til live i kampen igen med et par reduceringer. Til halvleg var Mors-Thy foran med 15-13.

Efter pausen lagde hjemmeholdet så yderligere et lag på deres spil. Særligt i kontrafase fik hjemmeholdet løftet sig gevaldigt. Det skyldtes i stor grad, at Svend Rughave i anden halvleg for alvor tog pynten af forsøgene fra Viborg. I takt med at Mors-Thy 2 fortsatte deres dominans blev Viborg mere og mere modløse, men hjemmeholdet udviste ikke medlidenhed med Viborg. Mors-Thy 2 endte med at vinde med hele 35-20.

- Der var rigtig gode præstationer hele vejen rundt. Ligegyldigt hvem jeg satte ind, flød spillet bare sindssygt godt. I det etablerede angrebsspil tog vi også nogle rigtig gode beslutninger hele vejen igennem, siger Lars Krarup, der glædede sig over, at Oscar Von Ottingen og Svend Rughave, der begge er på vej tilbage efter skader, fik vist sig godt frem mod Viborg.

- Det var dejligt at se Oscar tilbage igen. Ikke alt lykkedes for ham, men han kørte bare på, og det var dejligt at se. Det var også godt, a vi fik banket noget spilletid ind i Svend, så håber vi, at han står stærkt, når ligaen starter igen, siger Lars Krarup.