Mors-Thy 2-stime blev brudt af Bjerringbro

BJERRINGBRO:Så gik den ikke længere for Mors-Thy 2 i 2. division. Efter otte sejre i træk blev deres stime nemlig brudt af et særdeles veloplagt Bjerringbro mandskab. I søndagens opgør tabte Mors-Thy 2 nemlig med 30-32 på udebane mod Bjerringbro.

- Jeg var imponeret over Bjerringsbros niveau, og de skal have stor cadeau for deres kamp i dag. De kom med en enorm gejst og vilje, og det virkede til at tage os lidt på sengen, siger Mors-Thy 2-træner Lars Krarup.

Bjerringbro kæmper for at holde sig fra nedrykningsstregen, og det var til at se fra starten af søndagens kamp. Bjerringbro kæmpede nemlig med næb og klør, mens Mors-Thy 2 havde svært ved at matche den voldsomme intensitet fra hjemmeholdet. Den helt store hovedpine for Mors-Thy 2 i første halvleg var Bjerringbros krydsspil. Gang på gang blev gæsterne snydt i defensiven, og særligt Bjerringbros højreback gjorde ondt på Mors-Thy 2. I første halvleg blev Mors-Thy 2 overrumplet af Bjerringbro, og til halvleg var gæsterne bagud med 15-19.

Som en konsekvens af de store forsvarskvaler i første halvleg valgte udeholdet at gå frem i en mere offensiv 5-1-formation i anden halvleg. Det havde positiv effekt, selvom Bjerringbro fortsat var i teten i kampen. Som halvlegen skred frem, fik udeholdet arbejdet sig mere og mere ind i kampen, og med 10 minutter tilbage af opgøret blev der alvor sat turbo på comebacket. Efter gode 10 minutter var Mors-Thy 2 bagud med 30-31. Med en mand i overtal og bolden på egne hænder havde gæsterne gode muligheder for at få et point med sig hjem. Gæsterne kom også frem til en chance fra fløjen, der dog blev misbrugt, og efterfølgende fik Bjerringbro så cementeret nederlaget til Mors-Thy med en sidste scoring.

- Det var desværre først til sidst, at vi indså, at vi var ved at tabe en håndboldkamp, og vi kendte ikke vores besøgelsestid, siger Lars Krarup.

Med søndagens nederlag befinder Mors-Thy 2 sig på 3. pladsen i rækken.