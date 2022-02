Mors-Thy 2 stødte ind i et bump på vejen

Nøvling IF

Mors-Thy 2

35-34

Håndbold, 2. division herrer

NØVLING:Ligareserverne fra Mors-Thy 2 har været godt kørende i denne sæsons 2. division, men fredag aften stødte mandskabet ind i et nederlag på 34-35, da de mødte Nøvling på udebane i en målrig affære.

- Forsvaret fik aldrig fat, og det gav keeperne dårlige betingelser. Omvendt spillede vi en god angrebskamp, og Jonas Hermansen og Anders Svarrer gjorde nærmest, hvad der passede dem, siger Rune Lanng, der stod i spidsen for Mors-Thy 2 fredagens opgør.

Fra kampens start havde Mors-Thy store vanskeligheder i defensiven, hvor Nøvling havde let ved at komme til mål. I midten af første halvleg skiftede udeholdet til et mere offensivt forsvar, og det var medvirkende til, at Mors-Thy kunne gå til halvleg med stillingen 17-17.

I anden halvleg havde gæsterne svært ved at opretholde kadencen fra første halvleg, og i midten af 2. halvleg skiftede Mors-Thy tilbage til 6-0-forsvar, dog fik forsvaret aldrig for alvor fat, og mod kampens slutning var Nøvlings føring for stor til, at Mors-Thy kunne få point med fra kampen. Efter de 60 minutter endte det med et nederlag på 34-35.

- Det var et bump på vejen. Vi havde svært ved at finde relationerne i forsvaret, men sådan går det, når man gerne vil give nogle nye chancen. Det var en kalkuleret risiko for os, siger Rune Lanng.

Pausestilling: 17-17

Mål: Jonas Hermansen 12, Anders Svarrer 9, Viktor Bergholt 7, Jacob Hansen 3, Mikkel Zimmer 1, Nik Haaning 1 og Rasmus Knudsen 1.