Mors-Thy 2 tog flot skalp mod Stoholm

STOHOLM:Fredag aften skulle 2. divisionsholdet fra Mors-Thy forsøge at hægte sig på de øvrige tophold i rækken, da de på udebane mødte Stoholm. Hjemmeholdet kunne med en sejr overtage 1. pladsen i rækken, men det forpurrede Mors-Thy 2 ved at tage en flot sejr på 22-19. Særligt forsvaret strålede i fredagens sejr.

- Vores defensiv var super god, og så leverede vores keepere også nogle rigtig høje redningsprocenter, siger Rasmus Herbst, der stod i spidsen for Mors-Thy 2 i fredagens sejr. Rasmus Herbst roser samtidig Rasmus Knudsen for at udvise stor rutine hele kampen igennem.

- Vi havde et meget ungt hold med i dag, og Rasmus Knudsen dirigerede virkelig i forsvaret, og han var god til at give vores unge spillere ro, når der var brug for det, siger Rasmus Herbst.

Fra kampens start forsøgte Stoholm at komme med stor fysisk for at kue Mors-Thy. Ligareserverne lod sig dog ikke gå af den store fysik, og i defensiven havde man godt styr på Stoholm. Mange kræfter blev brugt i defensiven, og det smittede af på det offensive spil. Som halvlegen skred frem, fik udeholdet dog bedre gang i offensiven, og til halvleg førte Mors-Thy med 14-9.

Efter pausen fortsatte gæsterne med at være i front, mens Stoholm med forskellige initiativer forsøgte at komme tilbage i kampen. Et af de initiativer var en mandsopdækning af en velspillende Nicklas Jensen. Udeholdet skulle bruge lidt tilvænningstid på spillet uden Nicklas Jensen, men med 10 minutter tilbage af kampen førte Mors-Thy med to mål. I den sidste del af kampen gik der så nerver i den for begge hold, hvilket medførte en scoringstørke. I de sidste minutter af kampen fik Mors-Thy så lukket helt af for Stoholm, og kunne trække fra til slutstillingen 22-19.

- Stoholm er et rigtig svært sted at spille, men vi lod os ikke kue af hverken spillere eller tilskuere. Angrebsmæssigt kunne det godt have været bedre, men vi brugte virkelig mange kræfter i forsvaret, og det smittede lidt af på den offensive præstation, siger Rasmus Herbst.

Med sejren over Stoholm kravler Mors-Thy 2 op på en foreløbig 4. plads i rækken.