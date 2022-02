Mors-Thy er helt og aldeles flyvende for tiden: Tredje storklub banket på en uge

HÅNDBOLD:Da Kampen mellem TTH Holstebro og Mors-Thy Håndbold var spillet til ende var der store smil i MTH-lejren, der kunne fejre sejren med sine fantastiske fans.

Mors-Thy har på en uge sat store dele af det jyske håndboldaristokrati til vægs. Først gik det ud over Skjern, så BSH, og onsdag var turen kommet til TTH Holstebro, der fik nordvestjyske smæk i egen hule. Det fik en vestjysk purk til at stå og synge Mors-Thy til tydelig irritation for hans far, der bar en TTH-trøje. Sådan kan det jo gå op og ned i livet.

Efter en flyvende indledning fra hjemmeholdet, fandt Mors-Thy stille og roligt det spil, som har sendt to af rækkens normalt tophold til tælling i de seneste kampe.

Udfordringen i kampens indledning var, at TTH fik flere lette mål på kontraløb. Det satte til dels det hårdtarbejdende Mors-Thy-forsvar skak, da det aldrig for alvor fik lov til at byde ind.

Som første halvleg skred frem blev kvaliteten i angrebet hævet, og det betød, at man enten scorede eller i det mindste kom hjem og stå på buen. Og Mors-Thy-forsvaret er ikke sådan at spøge med. Der blev taget fat til den store guldmedalje. Det var lige meget, om det var Alex Franzén, Emil Hansson eller Andreas Nielsen, der stod i midterforsvaret. De gjorde det til en sur tjans at være vestjysk angrebsspiller.

Flyvende gæster

Det var dog hjemmeholdet, der kunne gå til pause foran 15-13 efter 30 minutters håndbold, hvor Mors-Thy på intet tidspunkt havde været i front.

Det kom Niels Agesens tropper til gengæld efter pausen. Her var det gæsterne, der kom flyvende ud af omklædningsrummet. Inden TTH-spillerne nåede at sige Holstebro to gange, var Mors-Thy kommet foran 20-17. I den periode af kampen lignede det umiskendeligt et nyt attentat mod et af de normale tophold. Den udvikling blev dog ændret markant af et par udvisninger og lidt manglende skarphed til og hos gæsterne.

Tidligere på sæsonen var skader en konstant kilde til problemer for Mors-Thy. Nu er der ganske enkelt flere esser på Niels Agesens hånd, og de blev spillet dygtigt ud. Det betød, at Mors-Thy fik stoppet TTH’s forsøg på at stikke af på måltavlen.

Hvor det i første halveg havde været småt med redninger fra MTH-keeperne, så kom Rasmus Bech ind og gjorde en forskel i anden halvleg.

Da Mors-Thy bragte sig på 26-22 var det for alvor det medrejsende Bette Balkan-folk, der dominerede lydbilledet. Med Rasmus Bech som den helt store katalysator skabte Mors-Thy tidlig udvandring fra Gråkjær Arena. Kampens sidste minutter blev en ekspeditionssag for Mors-Thy, der efter fem kampe og ni point på 11 dage nu for alvor byder ind på en slutspilsplads.

Tilfredshed

Efter kampen var det en meget tilfreds Rasmus Bech, der kunne gøre status.

- Vi fik en virkelig dårlig start på kampen. Vi smed boldene for let væk og kom ikke til de afslutninger, vi gerne ville. Det betød også, at vores forsvar ikke kom ind i kampen. Det blev bedre, som kampen skred frem, siger Rasmus Bech, der selv spillede en nøglerolle i den flotte sejr.

- Det betyder helt sikkert noget for mig, at jeg kunne bidrage på den måde. Rasmus Henriksen har gjort det god, så han har fået det meste af spilletiden i denne sæson. Nu kom jeg ind og gjorde det godt, så det betyder helt klart noget for mig selv, men det var bare fedt, at vi fik endnu en sejr, siger Rasmus Bech.

Han blev bakket op af cheftræner Niels Agesen, der var lidt ekstra glad for sejren i den Arena, som han selv har en vis aktie blev opført. Som cheftræner for TTH's damehold fejrede han store triumfer i Gråkjær Arena, så det var stort for den nuværende Mors-Thy-træner at sætte kurs mod nord to point rigere.

- Jeg sagde til gutterne inden kampen, at jeg vil vinde alle kampe, men hvis man kan graduere det, så ville jeg gerne vinde den her kamp lidt ekstra meget. Det er stort for mig at være tilbage her, hvor jeg har 15 års historik. Jeg har et stort hjerte for håndbolden her i Holstebro. Særligt damehåndbolden. Derfor var det også stort, at vi vandt, siger Niels Agesen, der roser sine spillere for at holde et fantastisk højt niveau i den 10. halvleg på bare 10 dage.

- Der ville være en sort streg i panden på mig, hvis jeg påstod, at jeg troede på, at vi kunne gå ud og spille med den energi og det niveau, som vi præsterede i anden halvleg efter det program, som vi har været igennem, men jeg må også bare rose spillerne for, at vi har trænet godt, og vi har formået at holde den ønskede intensitet i alt, hvad vi har lavet i den her periode, siger Niels Agesen.