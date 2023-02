Mors-Thy Håndbold Akademi kravlede til tops med sikker sejr

NYKØBING:I midten af ugen viste U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi skræmmende styrke, da det blev til en sejr på 42-31 over Skanderborg i U19-ligaen. Søndag var mandskabet så i aktion, og igen blev der delt øretæver ud. Denne gang gik det ud over Oure, der blev sendt hjem med et stort nederlag. På hjemmebane vandt Mors-Thy U19 nemlig med overbevisende 34-19. Til opgøret havde Mors-Thy valgt at spare flere profiler, men erstatningerne fik budt sig til. Med sejren overhalede Mors-Thy GOG og kravlede op på 1. pladsen af rækken.

- Vi var fuldstændig i kontrol, og spillerne leverede et stykke professionelt arbejde, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

I kampens start havde hjemmeholdet lidt problemer med at komme i gang. Tændingen manglede, og hverken i forsvar eller angreb fungerede spillet. Som en reaktion på den dårlige start valgte Lars Krarup at fortage en udskiftning efter blot otte minutter af kampen. Den udskiftningen satte et eksempel for resten af holdet, og efter udskiftningen fik hjemmeholdet bedre styr på deres spil. I den resterende del af første halvleg var Mors-Thy U19 klart det bedste hold, og særligt i defensiven stod hjemmeholdet stærkt. Derudover gjorde målvogter Simon Lundorf det godt mellem stængerne. Efter første halvleg var Mors-Thy foran med 17-7.

I anden halvleg fortsatte værterne med at være klart bedst, men i offensiven var der til tider en smule hakkende spil. Oure praktiserede nemlig et mere offensivt forsvar efter pausen, og det var med til at bryde rytmen hos hjemmeholdet. Defensiven stod dog forsat stærkt, og gav ikke udeholdet meget plads. Efter en kontrolleret indsats vandt Mors-Thy med 34-19.

- Generelt var det en god holdindsats, men Simon Lundorf i målet gjorde det generelt rigtig godt, siger Lars Krarup, der glæder sig over bredden på hans hold.

- Jeg er ikke nervøs for at skifte ud, for jeg synes ikke, at vi bliver dårligere af det, hvilket jo er en luksus, siger han.