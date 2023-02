Mors-Thy Håndbold Akademi rundbarberede tamme Fredericia

FREDERECIA:Klasseforskellen var til at tage og føle på, da Mors-Thy Håndbold Akademi torsdag tørnede sammen med Fredericia på udebane i U19-ligaen. På udebane bankede Mors-Thy U19 nemlig Fredericia med hele 37-15. I Mors-Thy U19-lejren er de tilfredse med sejren, men anderkender også, at modstanden var svag.

- Deres træner undskyldte faktisk bagefter for, at vi skulle spilde vores tid, og hvis man var lidt uforskammet kunne man sige, at vi ville få mere ud af en træning. Vi var gode, men det vi mødte var også under niveau, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Lige fra første fløjt satte udeholdet sig tungt på opgøret, og det selvom at flere af de faste kræfter på holdet enten sad over eller startede på bænken for Mors-Thy U19. Blandt andet sad de to profiler Victor- og Magnus Norlyk over i torsdagens kamp. Med brug af reservespillere og spillere fra 2. holdet trak Mors-Thy U19 lynhurtigt fra Fredericia, der heller ikke ydede meget modstand. Hjemmeholdet spillede sig ikke frem til mange chancer, og når de gjorde, så blev de afvist en velspillende keeper i udeholdets bur. Når gæsterne var i angreb, så havde de også ganske let spil, og både i kontrafasten og i det etablerede angrebsspil kom gæsterne frem til mange mål. Efter en første halvleg hvor Mors-Thy U19 var dominerende, så førte udeholdet med 20-8.

I anden halvleg fortsatte udeholdet med at tromle over Fredericia, og med stor skarphed i begge ender af banen udbyggede Mors-Thy U19 deres føring. Særligt Micky Olah viste gode takter i offensiven, mens Nik Haaning agerede defensiv krumtap med gode aktioner og god fight. Efter en magtdemonstration endte Mors-Thy Håndbold Akademi med at vinde 37-15 over et tamt Fredericia-hold.

- Selvom vi spillede med flere spillere fra 2. holdet, så gik de nye spillere bare direkte ind i vores spilkoncept. Vores koncept er så skarpt, at alle spillere efterhånden bare går direkte ind, og det var dejligt at se i dag, siger Lars Krarup, der nu ser frem til næste kamp mod Skanderborg.

- Nu skal vi være klar til kampen mod Skanderborg, hvor vi forhåbentligt får lidt mere modstand, siger Lars Krarup.

Med sejren over Fredericia manifesterede Mors-Thy U19 sig på rækkens 1. plads, hvor holdet har et point ned til GOG, der endda har spillet to kampe flere end Mors-Thy U19.