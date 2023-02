Mors-Thy Håndbold Akademi satte GOG på plads i topkamp

GUDME:Torsdag aften skulle U19-drengene for Mors-Thy Håndbold Akademi ud i et vaskeægte topopgør i U19-ligaen. På udebane skulle de forsvarende danmarksmestre fra Mors-Thy U19 nemlig op mod traditionsklubben fra GOG, der inden kampen var placeret på rækkens 1. plads. Med en sejr over fynboerne kunne Mors-Thy U19 erobre rækkens 1. plads, og dermed tage et stort skridt mod DM-slutspillet, hvor de to bedste hold fra Jylland og Fyn møder de to bedste hold fra Sjælland. Efter en flot præstation fra Mors-Thy U19 endte holdet med at vinde det vigtige topopgør med 33-29. Særligt i første halvleg imponerede gæsterne og spillede GOG ud af banen på fynboernes egen hjemmebane

- Vores første halvleg var helt fantastisk, mens vi i slutningen af anden halvleg sjuskede lidt mere. Det er dog fuldstændig ligegyldigt, for vi fik de to point, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Fra starten af kampen var det ikke til at se, at GOG var på hjemmebane. Mors-Thy U19 kom ud til kampen som lyn og torden og buldrede over hjemmeholdet. I defensiven fik udeholdet erobret mange bolde, og samtidig fik holdet presset GOG ud i nogle fordelagtige afslutninger. I offensiven bragede udeholdet også afsted, og særligt i ankomstfasen viste Mors-Thy U19 stor kvalitet og overblik. Timingen i angrebet fungerede upåklageligt, og særligt Kristoffer Vestergaard fik vist gode styrker på sine kvaliteter i første halvleg. Efter en fantastisk første halvleg førte udeholdet med hele 21-13.

I anden halvleg fortsatte gæsterne med at være i teten, men som halvlegen skred frem, blev deres spil en smule mere individuelt. Samtidig valgte GOG at forsøge sig med en noget mere offensiv formation i forsvaret. I kampens sidste 10 minutter kom GOG en smule tættere på Mors-Thy U19, men udeholdets sejr kom aldrig i fare, og Lars Krarups tropper kunne til sidst glæde sig over en sejr på 33-29.

- Drengene skal virkelig have ros for at gå ind og levere som de gjorde trods en lang tur herned på en hverdagsaften, siger Lars Krarup, der samtidig sender rosende afsted til 12-målsskytten Kristoffer Vestergaard.

- Kristoffer gik virkelig forrest i dag, og han tog nogle vigtige skud, når det lige kneb for os. Han har en gudsbenådet arm og er blevet bedre til at bruge den, siger Lars Krarup.

Stort skridt mod 1. pladsen

Med torsdagens sejr ligger Mors-Thy U19 særdeles lunt i svinget i forhold til at tage 1. pladsen i puljen og dermed kvalificere sig direkte til DM-slutspillet. Mors-Thy U19 har et point ned til GOG på 2. pladsen, og Mors-Thy U19 har spillet to kampe færre end GOG. Lars Krarup anerkender, at hans hold står godt, men han er også klar over, at der venter flere vanskelige kampe forude.

- Det ville da være løgn at sige andet, end at det ser godt ud for os lige nu. Der er dog svære kampe forude, og vi har set, at man sagtens kan tabe til de andre hold i den her pulje. Samtidig har vi stadig et par spillere ude med skader, så vi kan sagtens hæve vores niveau, siger Lars Krarup.