Mors-Thy Håndbold Akademi sejrede i suveræn stil

THISTED:I sidste spillerunde viste U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi en smule svaghedstegn, da det ellers så suveræne tophold var tæt på at smide point på hjemmebane mod Kolding. Lørdag var Mors-Thy U19 så tilbage i sin gamle version. På hjemmebane vandt Mors-Thy U19 nemlig med hele 37-29 over AGF/Skanderborg. Hele kampen igennem dominerede hjemmeholdet, og der var aldrig tvivl om resultatet.

- Vi var i kontrol fra start til slut, selvom der var nogle få perioder, hvor vi havde svært ved at finde rytme. Resultatet vidner også om en kamp, hvor vores angrebsspil fungerede, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Allerede fra kampens start var det tydeligt, at hjemmeholdet ikke havde i sinde at gentage præstationen fra kampen mod Kolding. Mors-Thy U19 satte sig tungt på opgøret, og med godt spil i begge ender af banen blev AGF/Skanderborg hurtigt distanceret. Særligt i offensiven var hjemmeholdet sprudlende, og med stor lethed kom Mors-Thy U19 frem til scoringer. Efter en første halvleg med dominans fra hjemmeholdets side førte Mors-Thy U19 med hele 22-12.

Med undtagelse af kampen mod Kolding, så har Mors-Thy U19 været nådesløse og kørt deres modstander over i begge halvlege af deres kampe. I starten af anden halvleg i kampen mod AGF/Skanderborg lignede det også, at holdet igen ville fortsætte med at skille gæsterne ad. I midten af halvlegen begyndte hjemmeholdet dog at slække lidt på koncentrationen, hvilket resulterede i en timeout, hvor der blev talt med store ord.

- De fik en lille skideballe. Det handlede om, at vi skulle gøre tingene ordentligt og stramme lidt op. Efterfølgende fik spillerne så strammet op, og der var dejligt at se, siger Lars Krarup.

Efter timeouten genfandt Mors-Thy U19 koncentrationen, og hjemmeholdet endte med at vinde kampen med 39-27.

- Alle fik mulighed for at vise sig frem i dag, og så vi fik vi også sparet nogle spillere, så de er friske til de kommende kampe, siger Lars Krarup, der samtidig glæder sig over, at hans hold fik genfundet rytmen efter en hakkende præstation mod Kolding i sidste spillerunde.

- Det var dejligt at vi fik vist, at udfaldet mod Kolding var en enkeltstående kamp. Spillerne fik genfundet ydmygheden, hvilket er vigtigt her mod slutningen af sæsonen, siger Lars Krarup.

Med lørdagens sejr har Mors-Thy U19 forsat kurs mod 1. pladsen i U19-ligaen, der giver direkte adgang til deltagelse i Final 4, som i år bliver afviklet i Nykøbing. Mors-Thy U19 har nu fem point ned til GOG på 2. pladsen.