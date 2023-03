Mors-Thy Håndbold Akademi sikrede sig 1. pladsen med sikker sejr

AALBORG:Sagen var klar for Mors-Thy Håndbold Akademi i tirsdagens kamp på udebane mod Aalborg i U19-ligaen. Med en sejr ville Mors-Thy U19 nemlig booke en direkte billet til Final 4 og kampen om danmarksmesterskabet, der i år foregår på Mors. Med en stensikker sejr på 41-29 fik Mors-Thy U19 med største selvfølgelighed sikret sig 1. pladsen i ligaen.

- Det var en kamp, som vi var klar på. Vi ville gerne have det afgjort så hurtigt som muligt, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Fra kampens start var det et toptunet udehold, der kom ud til kampen. Med knivskarpt angrebsspillet nærmest blæste Mors-Thy U19 Aalborg ud af egen bane. Det gode angrebsspil gjorde, at udeholdet undervejs i første halvleg var foran med 17-7. Mod slutningen af første halvleg sneg der sig dog et par afbrændere ind i udeholdets ellers så velsmurte angrebsspil. De afbrændere straffede Aalborg, og derfor fik hjemmeholdet halet en smule ind inden pausen. Efter en første halvleg med en rigtig høj scoringsfrekvens gik Mors-Thy U19 til pause foran med 23-17.

Fra starten af anden halvleg fik Mors-Thy U19 lynhurtigt lukket opgøret. Med endnu en omgang ubarmhjertigt angrebsspil distancerede Mors-Thy U19 sig til Aalborg. Efter en føring på 23-17 til pause kom udeholdet hurtigt foran med 30-20. Med den føring i ryggen tillod Mors-Thy U19 sig at give flere af stamspillerne et hvil. Uden dem på banen stod reserverne dog klar til at komme ind, og i den sidste halvdel af kampen fortsatte reserverne dissekeringen af Aalborg. Mors-Thy U19 endte med at vinde opgøret med 41-29.

- Efter at vi kom foran med 30-20, var det lidt cruise control for os. Nogle af reserverne fik lov til at komme ind og boltre sig, og det gjorde de godt, siger Lars Krarup.

Selvom 1. pladsen med to kampe tilbage er i hus, vil Lars Krarup gerne have noget ud af de sidste to kampe.

- Vi skal bruge de resterende kampe til at holde os skarpe, og vi kommer til at gå ind til de sidste kampe med præcis samme engagement som i de andre kampe, siger Lars Krarup.