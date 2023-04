Mors-Thy Håndbold Akademi varmede op til DM med storsejr

THISTED:Mors-Thy Håndbold Akademi har fejet alt modstand af banen i denne sæsons U19-liga, og holdet har for flere kampe siden cementeret 1. pladsen i rækken og dermed kvalifikation til DM, der i år foregår på Mors. Inden DM på hjemmebane skulle Mors-Thy Håndbold Akademi dog afslutte U19-ligaen med en kamp på hjemmebane mod Tvis. Hjemmeholdet fik en god generalprøve på DM ved at vinde med hele 41-19 i en kamp, hvor holdet både fik spillet med musklerne og bragt flere af reservespillerne i spil. Med sejren over Tvis er Mors-Thy Håndbold Akademi kommet igennem sæsonen i U19-ligaen med et nederlag til GOG som eneste pointtab.

- Man kunne godt se på kampen, at spillerne gerne vil holde sig til i truppen her inden DM. Resultatet blev dog mere voldsomt, inden jeg havde forventet, for Tvis er et fint hold, der ligger i midten at tabellen, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

I kampens første minutter skulle hjemmeholdet bruge lidt tid på at komme ordentligt ind i kampen. Efter en lille indkøringsfase begyndte hjemmeholdets maskineri for alvor at komme i omdrejninger. I alle aspekter af spillet var Mors-Thy U19 det klart bedste hold, og selvom Tvis forsøgte sig med forskellige konstellationer i forsvaret, blæste hjemmeholdet over et sagesløst Tvis-hold. Defensivt havde Mors-Thy U19 heller ingen problemer med at afvise Tvis, og når gæsterne en sjælden gang imellem kom til chancer, var Casper Würtz på plads i målet. Efter en overlegen første halvleg gik Mors-Thy Håndbold Akademi til pause foran med 23-10.

I anden halvleg fortsatte Mors-Thy U19 ufortrødent med at tromle over Tvis. I anden halvleg fik hjemmeholdet også bragt flere af deres reservespiller i brug, og de forsatte ufortrødent med at dissekere Tvis, og Mors-Thy Håndbold Akademi endte med at vinde kampen med hele 41-19.

- Vi havde ingen problemer i kampen, og vi var fuldstændig i kontrol, siger Lars Krarup, der nu ser frem til det kommende DM.

- I de seneste kamp har man godt kunnet se, at spillerne gerne vil holde sig til truppen her inden DM. Dog har vores tændings niveau været lidt under det normale, men jeg er sikker på, at spillerne nok skal være der, når vi går på banen til DM-semifinalen, siger Lars Krarup.

Mors-Thy U19 spiller DM-semfinale d. 22 april i Nykøbing.