Mors-Thy Håndbold laver aftale med playmakertalent

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har lavet en fireårig aftale med det 19-årige playmakertalent, Mads Svane Knudsen. Mads har spillet i HF Mors gennem hele sit håndbold-liv og blev forud for denne sæson en del af Mors-Thy Håndbolds talenttrup. En knæskade til sommerens U20 EM har desværre gjort, at sæson 21/22 står i genoptræningens tegn, men det har ikke afholdt Mors-Thy Håndbold fra at lave en længerevarende aftale.

- Mads Svane nåede kortvarigt at vise, at han er fremtidens mand, og den lange kontrakt er dels grundet at Mads starter med at komme tilbage efter en skade, og naturligvis fordi vi tror på ham. Det gør, at vi ikke skal forcere noget og kan tilgodese Mads’ udvikling. Og når vi har gjort det arbejde, der skal til, er han klar til at træde ind i en stor rolle på holdet - over tid skal Mads gerne blive en bærende spiller i Mors-Thy Håndbold, lyder det fra Mors-Thy Håndbolds cheftræner, Niels Agesen.

For Mads Svane Knudsen er det en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg er jo nærmest født med en blå trøje på, og siden jeg lærte Mors-Thy Håndbold at kende i 2007, har det været min drøm at blive professionel håndboldspiller og spille her, så det er kæmpestort for mig at skrive under på min første aftale. Jeg ser frem til at være en fast del af det professionelle setup, og jeg glæder mig bare utroligt meget til at spille i Mors-Thy Håndbold og foran Bette Balkan.

Jeg har haft nogle gode snakke med trænerteamet omkring min rolle, og jeg kan mærke, at de virkelig tror på mig. Jeg synes, at vi har et spændende hold med en masse unge spillere og nogle lidt ældre og mere rutinerede, så jeg tror egentligt på, at vi kan drive det langt som hold, siger Mads Svane Knudsen.

Mads Svane Knudsen er allerede nu en del af talenttruppen i Mors-Thy Håndbold, og tiltræder i ligatruppen pr. 1. juli 2022. Aftalen løber til juli 2026.