Mors-Thy i pointstime

SØNDERBORG: Mors-Thy Håndbold har for alvor fået gang i pointhøsten. Fredag aften blev det til den anden sejr i træk i mændenes håndboldliga.

Modstanderen var ellers frygtet i Sønderborg, hvor værterne fra Sønderjyske tog imod med masse af selvtillid efter en god sæsonstart og senest en flot udesejr over GOG. Og hjemmeholdet fik da også de små føringer i første halvleg og rykkede efter 21 minutter foran med 11-8.

Med Mads K. Andersen og Marcus Dahlin som de bærende kræfter scoringsmæssigt fik Mors-Thy dog kontakt inden pausen, og i anden halvleg var det gæsterne, der rykkede fra til en føring på 19-16.

Den blev hentet i løbet af to minutter, men på ny bragte Mors-Thy sig på vinderkurs, denne gang med en føring på fire. Og denne nåede Sønderjyske kun at halvere, inden en straffekastscoring af Søren Nørgård gav så megen ro, at Mors-Thy kunne overkomme de allersidste minutter uden for alvor at være truet og vinde med cifrene 30-27.

Trods sejren er Mors-Thy stadig sidst i håndboldligaen, men nu med samme antal point som oprykkerne fra TMS Ringsted og Lemvig-Thyborøn. Nordvestjyderne tager på torsdag imod Skanderborg i Thy Hallen.