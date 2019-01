Mors-Thy sikrer sig stortalent

MORS-THY: Han er et af de mest spændende talenter i nærområdet, og nu kan tilhængere af Mors-Thy Håndbold ånde lettet op: Mads Hoxer Hangaard har skrevet under på en aftale med klubben, der løber helt frem til 2022.

- Jeg har været glad for mine ungdomsår på Mors og for at træne med ligatruppen, så det lå ret meget til højrebenet, at det var i Mors-Thy Håndbold, jeg skulle være og fortsætte min udvikling - og jeg var da heller ikke et sekund i tvivl, da klubben henvendte sig, siger Mads Hoxer.

Den 18-årige venstrehåndede højreback blev allerede som 17-årig en del af Mors-Thys talenttrup og fik sin ligadebut mod Skjern i december. I den kommende sæson han primært optræde på HF Mors’ U19-hold - med træning et par gange om ugen med ligaholdet, oplyser Mors-Thys sportschef Henrik Hedegaard.

Han glæder sig samtidig over aftalen med det unge stortalent.

- Mads er trods sin unge alder en alsidig og klog spiller, som udover et godt overblik besidder en solid skudarm, er gennembrudsstærk og kan dække op, siger Henrik Hedegaard.