Mors-Thy-Skyum blev overmatchet i semifinalen mod GOG

GUDME:I sidste uge kvalificerede U17-drengene fra Mors-Thy-Skyum sig til U17-DM, og lørdag skulle holdet så i aktion til DM i Gudme. I DM-semifinalen skulle Mors-Thy-Skyum forsøge at levere overraskelsen mod hjemmebanefavoritterne fra GOG. Undervejs i lørdagens opgør havde Mors-Thy-Skyum et par muligheder for at hægte sig på GOG, men fynboerne viste sig at være for stærk en modstander, og Mors-Thy-Skyum endte med at tabe kampen med 27-35.

- GOG spillede bare en rigtig god kamp, og selvom vi ikke lavede mange fejl, så blev vi straffet. I nogle momenter havde vi muligheden for at komme op, men vi var ikke helt skarpe i de situationer, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

I lørdagens semfinale kom Mors-Thy-Skyum godt fra start. Rune Lanngs tropper fik nemlig udfordret GOG i de første minutter af kampen, og Mors-Thy-Skyum fik bragt sig foran med to mål. Efterfølgende kunne holdet dog ikke helt holde kadencen, og den efterfølgende periode blev vundet af GOG med seks mål, hvilket fremtvang en timeout fra Rune Lanng. Mod slutningen af første halvleg kom Mors-Thy-Skyum en smule bedre med i kampen, men til halvleg var de bagud med 15-20.

I anden halvleg fortsatte Mors-Thy-Skyum med at jagte GOG, men fynboerne kontrollerede kampen i det meste af anden halvleg. Undervejs i anden halvleg fik GOG udbygget deres føring til 10 mål. Mod slutningen af kampen sparede begge hold deres spillere, og Mors-Thy-Skyum fik reduceret nederlagets størrelse til 27-35.

- Vi kendte ikke helt vores besøgelsestid, og GOG viste bare deres klasse, siger Rune Lanng.

Med nederlaget til GOG skal Mors-Thy-Skyum i morgen ud i en kamp om DM-bronze mod FIF/Ydun.

- FIF/Ydun er den helt store overraskelse ved det her stævne, og det ville være en kæmpe præstation for dem, hvis de fik DM-bronze. De vil uden tvivl komme med en helt masse energi, og det skal vi være forberedte på, siger Rune Lanng.