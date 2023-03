Mors-Thy-Skyum fik skovlen under Vejle

SKYUM:Mors-Thy-Skyum og Vejle Idrætsefterskole har haft mange dueller på det seneste. Før nytår var de to hold i samme pulje, og i 2023 har de to hold også begge været at finde i U17-ligaen. I de to holds indbyrdes opgør tidligere på sæsonen endte Mors-Thy-Skyum med at tabe på udebane med 26-30, men i onsdagens kamp på hjemmebane mod Vejle fik Mors-Thy-Skyum så deres revanche ved at vinde med 32-30.

- Vi spillede generelt med god kvalitet i angrebet, og i defensiven pressede vi i perioder Vejle til at lave tekniske fejl, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Kampen startede ikke godt for hjemmeholdet, der ikke var helt skarpe. I defensiven manglede holdet redninger, og i den anden ende af banen brændte Mors-Thy-Skyum to straffekast indenfor kampens første 9 minutter. Den dårlige start fremtvang en timeout, og efterfølgende fik Mors-Thy-Skyum bedre styr på slagets gang. Forsvaret kom bedre i gang, mens skarpheden blev genfundet i det offensive spil. Derudover kom de offensive trusler ikke blot fra en spiller, men var spredt ud over hele holdet. Efter en god afslutning på halvlegen af Mors-Thy-Skyum var stillingen til halvleg 15-15.

I anden halvleg fortsatte hjemmeholdet det gode spil fra slutningen af første halvleg, og værterne trak yderligere fra Vejle. I defensiven blev der dækket godt op, hvilket resulterede i, at Vejle lavede tekniske fejl, der prompte blev straffet af hjemmeholdet. Mod slutningen af kampen havde Mors-Thy-Skyum opbygget en føring på fire mål. Derfor blev afslutningen på kampen heller ikke helt spændingsfyldt, selvom Vejle fik sat et par reduceringer ind i slutminutterne. Mors-Thy-Skyum endte med at vinde kampen med 32-30.

- Det var dejligt at få skovlen under Vejle. Vi fik kæmpet os tilbage i kampen i dag efter en dårlig start, og så roste jeg efterfølgende spillerne for, at alle bød ind, siger Rune Lanng, der glæder sig over sit holds seneste præstationer.

- I de sidste par kampe har det set rigtig solidt ud, og nu håber jeg på, at vi kan få sat en stime sammen her i slutningen af sæsonen, siger Rune Lanng.