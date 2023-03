Mors-Thy-Skyum i ny uafgjort kamp

SKANDERBORG:For anden kamp i træk var U17-drengene fra Mors-Thy-Skyum involveret i en uafgjort kamp i U17-ligaen. Søndag spillede Mors-Thy-Skyum nemlig uafgjort 32-32 på udebane mod SH/SHEA fra Skanderborg, efter at det i sidste uge var blevet til et resultat på 29-29 mod Oure.

- Det er ikke tit, at man spiller uafgjort to kampe i træk. Modsat sidste uge synes jeg, at vi kan være mere tilfredse med vores præstation i dag, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Det startede ellers ikke på bedste vis for Mors-Thy-Skyum, der kom bagud med 3-6. I første del af kampen havde udeholdet problemer med at få afstemt i forsvaret, og så tillod udeholdet sig at brænde flere store chancer. Efter den mindre gode start på opgøret fik Mors-Thy-Skyum bedre styr på sagerne, og som halvlegen skred frem, fik udeholdet arbejdet sig ind i kampen. Resten af halvlegen foregik i et højt tempo og med masser af dueller, og efter en intens første halvleg var stillingen 15-15.

Efter pausen fortsatte kampen med intensitet og højt tempo. Føringerne skiftede mellem de to mandskaber, hvor ingen af holdende fik slået et hul. Da der resterede blot tre minutter af kampen, så det dog godt ud for Mors-Thy-Skyum, der var foran med 32-30, men sekunder senere blev der skabt fornyet spænding i opgøret, da udeholdet blev ramt af en udvisning og et straffekast, som hjemmeholdet efterfølgende scorede på. Med en spiller i undertal fik Mors-Thy-Skyum spillet sig frem til en chance, som dog blev misbrugt, og i det efterfølgende angreb fik SH/SHEA så udlignet til 32-32. Med et minut tilbage havde udeholdet muligheden for at bringe sig foran i kampen, men en teknisk fejl gjorde, at hjemmeholdet pludselig stod med en matchbold med 30 sekunder tilbage af kampen. SH/SHEA fik dog ikke scoret i sidste angreb, og derfor endte opgøret 32-32.

- Vi leverede en noget bedre præstation i dag, sammenlignet med i sidste uge. Det er dog stadig et lidt ambivalent resultat for os, for vi havde chancerne til sidst, siger Rune Lanng, der kan se sit hold indtage rækkens 3. plads med tre kampe tilbage.