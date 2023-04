Mors-Thy-Skyum kom et skridt nærmere U17-DM

VALBY:Lørdag skulle Mors-Thy-Skyum ud i en vaskeægte vind eller forsvind-kamp. Mors-Thy-Skyum sluttede på en 3. plads i U17-ligaen, hvilket betød, at holdet skal ud i kvalkampe for at komme med til næste uges U17-DM i Gudme. Første forhindring var en kamp mod VIES i Valby Hallen. Den kamp skulle vindes, hvis Mors-Thy-Skyum ville fastholde håbet om DM-deltagelse. Efter en god præstation mod VIES vandt Mors-Thy-Skyum med 32-26. Det betyder, at Mors-Thy-Skyum i morgen møder Nordsjælland Håndbold, og vinderen af den kamp er sikret deltagelse ved U17-DM.

- Vi har spillet mod VIES mange gange i denne sæson, og vi kender hinanden rigtig godt. Vi fik en rigtig god start på kampen, og det gav os momentum, selvom de kom tilbage i kampen til sidst. Heldigvis var vi robuste nok i slutfasen, og nu ser vi frem til endnu en vigtig kamp i morgen, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Mors-Thy-Skyum fik en rigtig god start på kampen, hvor holdet med aggressivt forsvarsspil og skarphed i offensiven fik bragt sig foran med 5-1. Efter den godt start fastholdte Mors-Thy-Skyum det gode greb om kampen, og til halvleg var Rune Lanngs tropper foran med 15-12.

I anden halvleg fortsatte Mors-Thy-Skyum med at være bedre end VIES, og Mors-Thy-Skyum bevarede en sikker føring på fem mål. Midt i anden halvleg kom VIES så pludselig med i kampen igen. Mors-Thy-Skyum begyndte at brænde deres chancer, og pludselig var en sikker føring på fem mål forvandlet til en stilling på 25-25. Bedst som det lignede, at VIES ville komme tilbage i kampen, viste Mors-Thy-Skyum stærk moral ved at stramme grebet om kampen igen. I de sidste minutter af kampen blæste Mors-Thy-Skyum VIES ud af banen, og de endte med at vinde kampen med 32-26.

- Det var en rigtig fed kamp, og i de sidste minutter af kampen blæste vi dem virkelig ud af banen. Da de kom tilbage i slutningen af kampen, var jeg lidt bange for, om vi var robuste nok. Heldigvis genfandt vi kontrollen til sidst i kampen, siger Rune Lanng.

Respekt for modstanderen

Lørdagens sejr betyder, at Mors-Thy-Skyum i morgen møder Nordsjælland Håndbold til en afgørende dyst om at komme med til U17-DM. Rune Lanng vurderer, at det bliver en jævnbyrdig kamp.

- Jeg kender ikke så meget til Nordsjælland, men jeg vil umiddelbart vurdere, at de er på niveau med os. Det er en rigtig vigtig kamp, og vi skal ikke undervurdere Nordsjælland, siger Rune Lanng.