Mors-Thy-Skyum kvalificerede sig til U17-DM efter drama mod Nordsjælland

VALBY:Efter gårsdagens sejr over VIES kom Mors-Thy-Skyum et skridt nærmere kvalifikation til næste uges DM for U17-hold i Gudme, og søndag kunne Mors-Thy-Skyum så tage sidste skridt mod U17-DM, hvis de vandt den afgørende kvalkamp mod Nordsjælland. Søndagens kamp udviklede sig til et sandt drama, og efter forlænget spilletid trak Mors-Thy-Skyum det længste strå med en sejr på 28-27.

- Vi var faktisk i kontrol i det meste af kampen, men til sidst sneg der sig lidt nerver og træthed ind, og så arbejdede Nordsjælland sig langsomt ind i kampen. I den forlængede spilletid fik vi så sluppet håndbremsen igen og tog sejren, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Fra kampens start var der ikke megen træthed fra gårsdagens kamp mod VIES at spore. Mors-Thy-Skyum kom nemlig blæsende ud til kampen, og i alle spillets facetter overmatchede holdet Nordsjælland. Mors-Thy-Skyum kom foran med 8-1, og i hele første halvleg var de klart det bedste hold i opgøret. Mod slutningen af første halvleg fik Nordsjælland dog spist lidt af forspringet, og til halvleg var Mors-Thy-Skyum foran med 15-10.

I anden halvleg bibeholdte Mors-Thy-Skyum deres forspring, men i midten af anden halvleg halede Nordsjælland mere og mere ind. Med 30 sekunder tilbage af kampen var Mors-Thy-Skyum i boldbesiddelse og foran med 26-25. De blev dog presset af et helbanepres fra Nordsjælland, og med cirka 10 sekunder tilbage af kampen fremprovokerede Nordsjælland en teknisk fejl fra Mors-Thy-Skyum, og efterfølgende blev Nordsjællands højrefløj sendt mod mål. Nordsjællands højrefløj blev efterfølgende tacklet af en spiller fra Mors-Thy-Skyum, og det takserede kampens dommerpar til et straffekast. Det straffekast scorede Nordsjælland på, og dermed blev kampen tvunget ud i forlænget spilletid efter en stilling på 26-26 efter ordinær spilletid.

- Lige efter Nordsjællands udligning var det nogle slukørede spillere, men vi fokuserede på at komme op på hesten igen og give den alt i den forlængede spilletid, siger Rune Lanng.

Den første halvleg af den forlængede spilletid blev en forkrampet en af slagsen, hvor hverken Mors-Thy-Skyum eller Nordsjælland fik scoret. I den anden halvleg af den forlængede spilletid tog Nordsjælland så føringen, men efterfølgende holdt Rune Lanngs tropper hovederne kolde, og i de efterfølgende angreb fik Mors-Thy-Skyum først udlignet og siden bragt sig foran med 28-27. Med 30 sekunder tilbage af opgøret var Nordsjælland på bolden og kunne jagte en udligning. Mors-Thy-Skyum fik holdt Nordsjælland fra en chance, og efter forlænget spilletid kunne holdet glæde sig over en sejr på 28-27 og sikret deltagelse ved næste uges U17-DM i Gudme.

Hård modstand venter

Til næste uges U17-DM skal Mors-Thy-Skyum formodentlig op mod GOG. Rune Lanng erkender, at det bliver en stor mundfuld for hans hold.

- Det ligner umiddelbart, at vi skal møde GOG. Vi må nok erkende, at GOG er storfavoritter til titlen, men vi vil selvfølgelig gøre vores bedste, siger Rune Lanng.

Udover Mors-Thy-Skyum og GOG deltager FIF/Ydun og TMS Ringsted ved U17-DM, der foregår næste weekend i Gudme.