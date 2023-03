Mors-Thy-Skyum løb fra BSH til sidst

SKYUM:Mors-Thy-Skyum har fundet formen mod slutningen af sæsonen i U17-ligaen. Inden onsdagens opgør på hjemmebane mod BSH var Mors-Thy-Skyum ubesejret i de seneste fire kampe. Onsdag aften blev den stime så udbygget til fem, da Mors-Thy-Skyum vandt med 36-29 over BSH. Med sejren er holdet garanteret en plads i top 3.

- Det var først i det sidste kvarter, at vi fik trukket fra dem. De første tre kvarter af kampen var lidt for svingende, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Hjemmeholdet kom bedst fra start i kampen, og Mors-Thy-Skyum kom foran med både 4-1 og 6-3. Den gode start blev dog en slags sovepude for hjemmeholdet, der efter en ellers lovende start pludselig gik ned i gear. Hjemmeholdets spil faldt markant i kvalitet, og Mors-Thy-Skyum kom bagud med 10-7. Mod slutningen af første halvleg fik hjemmeholdet så stabiliseret deres spil en smule, og Mors-Thy-Skyum gik til pause med en føring på 14-13.

I anden halvleg fik Mors-Thy-Skyum så skruet op for skarpheden i angrebsspillet, dog levede forsvaret ikke helt op til den standard, og derfor fulgtes Mors-Thy-Skyum og BSH ad i første halvdel af anden halvleg. I det sidste kvarter af kampen virkede det så til, at udeholdet tabte pusten, mens Mors-Thy-Skyum havde masser af friske kræfter at byde ind med. I det sidste kvarter af kampen løb hjemmeholdet fra BSH, og Mors-Thy-Skyum endte med at tage en overbevisende sejr på 36-29.

- Alle spillere bød ind og gjorde det godt i dag, selvom vi først fik knækket BSH i det sidste kvarter, siger Rune Lanng.

Mors-Thy-Skyum spiller deres sidste kamp i sæsonen på søndag, hvor de møder GOG på udebane.