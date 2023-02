Mors-Thy-Skyum løb fra Oure i anden halvleg

NYKØBING:Mors-Thy-Skyum har haft nogle vanskelige kampe i U17-ligaen i denne sæson. Efter en sejr over Bjerringbro i første kamp er det nemlig blevet til nederlag i sæsonens seneste tre kampe. Søndag fik holdet så lidt tiltrængt oprejsning, da det blev til en sejr over Oure på hjemmebane med 33-22.

- Jeg er langt hen ad vejen rigtig tilfreds med vores kamp i dag. Vores defensiv stod rigtig godt i store dele af kampen, og så var vi rigtig skarpe i vores angrebsspil, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Fra kampens start havde Mors-Thy-Skyum lidt svært ved at få afstemt i eget forsvar. Lidt for ofte manglede timingen i indgrebene, og hjemmeholdet fik ikke sat et ordentligt defensivt aftryk. Omvendt var offensiven godt oppe i omdrejninger, og efter et kvarters spil af første halvleg begyndte defensiven så at fungere for hjemmeholdet. I takt med at defensiven fik bedre fat, trak Mors-Thy-Skyum fra Oure, og hjemmeholdet kunne gå til pause foran med 17-14.

I anden halvleg kom Mors-Thy-Skyum så blæsende ud til kampen. Med en fortsat solid defensiv og en velsmurt kontramaskine fik hjemmeholdet øget deres føring yderligere, og i midten af anden halvleg havde Mors-Thy-Skyums gode spil givet dem en føring på ni mål. I den sidste del af anden halvleg skruede hjemmeholdet en smule ned for farten i kontrafasen, men i det etablerede angrebsspil fortsatte hjemmeholdet med at være skarpe, og efter en rigtig god anden halvleg vandt Mors-Thy-Skyum kampen med 32-22.

- Bortsat fra de første 15 minutter så spillede vi en rigtig god kamp med få tekniske fejl. Vores gode defensiv fik Oure ud i nogle lange angreb, og så pressede vi dem også ud i tekniske fejl, siger Rune Lanng.

Med søndagens sejr kravler Mors-Thy-Skyum op rækkens 3. plads.