Mors-Thy-Skyum løb Viborg over ende

VIBORG:U17-drengene fra Mors-Thy-Skyum kæmper en hård kamp i 1. division for at sikre sig en plads i top 2 og dermed en plads i ligaen efter nytår. Søndag skulle de så forsøge at hente to vigtige point til topstriden, da de på udebane mødte Viborg. Mors-Thy-Skyum hentede en sejr på 37-29, og dermed kravlede de op i top 2.

- Vi fik en rigtig god start på kampen, hvor vi hurtigt kom foran, hvilket nærmest afgjorde kampen, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Fra kampens start kom udeholdet ud som lyn og torden. En stræk defensiv gjorde nemlig, at Mors-Thy-Skyum kunne få deres kontramaskine godt i gang. Efter de første 10 minutter førte gæsterne med 4-0, og derfra så de sig ikke tilbage. Mod slutningen af halvlegen faldt koncentrationen dog en smule, og der sneg sig et par tekniske fejl ind. Trods fejl så førte Mors-Thy-Skyum med 18-12 til halvleg.

I anden halvleg blev der spilletid til flere af breddespillerne, og de gjorde alle et godt indtryk, dog kom gæsterne fra Viborg en smule lettere til mål. Sejren kom dog aldrig i fare for Rune Lanngs tropper, der endte med at vinde kampen med 37-29.

- Vi leverede et godt stykke arbejde i dag, og vi så rigtig solide ud, siger Rune Lanng.

Forude venter nu en spændende afslutning på sæsonen, hvor fire hold kæmper om de to pladser i ligaen.

- Det er en vild pulje, vi befinder os i, og der venter os nogle vigtige kampe, siger Rune Lanng.