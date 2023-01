Mors-Thy-Skyum mødte overmagten mod GOG

NYKØBING:Mors-Thy-Skyum skulle lørdag ud i en styrketest af de helt store, da de mødte den fynske traditionsklub fra GOG på hjemmebane i U17-ligaen. Selvom Mors-Thy-Skyum kæmpede med alt, hvad de havde, så blev det til et nederlag på 28-36 til talentfabrikken fra GOG.

- GOG er klart det bedste U17-hold i Danmark, og det kunne vi også mærke. Jeg synes dog, at vi spillede rigtig godt, og vi leverede især rigtig godt i 45 minutter af kampen, selvom vi havde svært ved at styre dem, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

I første halvleg fik Mors-Thy-Skyum vist sig fint frem, selvom udeholdet fra GOG var i teten på måltavlen. I defensiven knoklede hjemmeholdet, men trods en god arbejdsindsats, så kom GOG frem til mange scoringer i første halvleg. I egen offensiv fik Mors-Thy-Skyum dog vist fine takter, med gode afslutninger og generel god tålmodighed i angrebsspillet. Til halvleg var hjemmeholdet bagud med 14-18.

I anden halvleg kæmpede Mors-Thy-Skyum fortsat med næb og klør for at hænge på GOG, men fynboerne var altid et skridt foran hjemmeholdet I det sidste kvarter af kampen begyndte Mors-Thy-Skyum så at tabe pusten en smule, og i kampens sidste kvarter fik GOG trukket yderligere fra. Til sidst endte hjemmeholdet med tabe opgøret med 28-36

- Vi leverede egentlig en fin indsats, og bød dem fint op til dans, så der er helt sikkert en masse fra kampen, som vi kan tage med videre, siger Rune Lanng

Med lørdagens nederlag befinder Mors-Thy-Skyum sig på en 5. plads i U17-ligaen.