Mors-Thy-Skyum tog DM-bronze i suveræn stil

GUDME:I gårsdagens semfinale ved U17-DM tabte Mors-Thy-Skyum til forhåndsfavoritterne fra GOG. Søndag skulle holdet så forsøge at sikre sig en medalje, da Mors-Thy-Skyum i kampen om bronze mødte FIF/Ydun. Det udviklede sig til en meget ensidig affære, og efter en sejr på 38-28 kan Mors-Thy-Skyum nu kalde sig Danmarks tredjebedste hold i U17. Bronzemedaljerne er faktisk holdets andet sæt medaljer, efter at Mors-Thy-Skyum tidligere på sæsonen vandt Elitecuppen.

- Jeg havde lidt på fornemmelsen, at hvis vi ramte vores topniveau, så kunne vi godt punktere dem lidt. Jeg blev dog lidt overrasket over, at vi så hurtigt fik trukket fra dem, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

Fra starten af kampen tegnede der sig hurtigt et billede af, at Mors-Thy-Skyum var deres sjællandske modstander overlegen. Mors-Thy-Skyum virkede til at have mest tempo og kvalitet i offensiven, og i defensiven pressede holdet ofte FIF/Ydun til at lave fejl. Mors-Thy-Skyum kom hurtigt foran med 5-1 og 7-2, hvilket fremtvang en timeout fra FIF/Ydun. Efter timeouten skruede Rune Lanngs tropper yderligere op for både tempo og kvalitet, og deres føring blev udbygget til 14-4. Mod slutningen af halvlegen fortsatte Mors-Thy-Skyum med at tromle over FIF/Ydun, og efter første halvleg førte Mors-Thy-Skyum med hele 23-12.

I starten af anden halvleg begyndte Mors-Thy-Skyum at lave fejl og sjuske lidt i deres tilbageløb. Det resulterede i, at FIF/Ydun fik reduceret i et par omgange. Det pludselig fald i niveau betød, at Mors-Thy-Skyum kort inde i anden halvleg følte sig nødsaget til at tage en timeout.

- Jeg var frustreret over, at vi ikke gjorde vores ting ordentligt fra starten af anden halvleg. Efter timeouten fik vi heldigvis stabiliseret vore spil igen, siger Rune Lanng.

Efter den mindre gode start på halvlegen fik Mors-Thy-Skyum genfundet de gode dyder, og holdet fik igen genetableret deres føring. Med en stor føring i ryggen blev Mors-Thy-Skyum ikke presset, og holdet endte med sikkert at vinde bronzekampen med 38-28.

Tæt på den perfekte sæson

Efter en sæson med to sæt medaljer er Rune Lanng fint tilfreds med sæsonens forløb. Han er særligt glad for, at hans hold for alvor har fundet formen i de seneste måneder.

- Det er tæt på at være den perfekte sæson for os. Det er dog lidt vildt at tænke på, at vi faktisk var tæt på at misse kvalifikationen til ligaen før jul, hvor vi spillede en knald eller fald kamp ude mod Aalborg. I de sidste par måneder har vi dog været rigtig skarpe. Man må bare sige, at vi har toppet på det helt rigtige tidspunkt i sæsonen, siger Rune Lanng.