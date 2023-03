Mors-Thy-Skyum var tæt på at stjæle sejren

OURE:I sidste spillerunde fik Mors-Thy-Skyum sæsonens anden sejr i U17-ligaen, da holdet på hjemmebane vandt med 32-22 over Oure. Søndag skulle holdet så forsøge at gentage bedriften, da Mors-Thy-Skyum mødte Oure på udebane. I søndagens opgør fandt Mors-Thy-Skyum aldrig niveauet fra sidste kamp mod Oure, men alligevel var det kun en udligning til 29-29 et sekund før tid, der forhindrede Mors-Thy-Skyum i at få sejren.

- Jeg kan ikke helt finde ud af, og om jeg er tilfreds eller utilfreds med det ene point. Hvis man ser på vores præstation, så havde vi nok ikke fortjent at få noget med fra kampen. Vi var ikke helt skarpe i dag, og så lavede vi mange mærkelige fejl, siger Mors-Thy-Skyum-træner Rune Lanng.

I første halvleg havde Mors-Thy-Skyum svært ved at komme ind i opgøret. Defensivt havde gæsterne svært ved at få fat, og særligt Oures stregspiller fik alt for gode betingelser. I offensiven spillede holdet til tider godt angrebsspil, men i perioder havde gæsterne alt for store udsving og for mange afbrændere. Efter en første halvleg under niveau var Mors-Thy-Skyum bagud med 13-16.

I anden halvleg fortsatte den noget undervældende præstation fra udeholdets side, og problematikkerne fra første halvleg var fortsat aktuelle. Efter at være kommet yderligere bagud fandt udeholdet pludselig melodien frem mod slutningen af kampen. Forsvaret blev stabiliseret, mens nogle af fejlene blev barberet væk. Det gode comeback gjorde, at udeholdet fik pustet nyt liv i sig, og med 15 sekunder tilbage af kampen kulminerede comebacket så, da Mors-Thy-Skyum bragte sig foran med 29-28 med 15 sekunder tilbage af kampen. I de efterfølgende sekunder gjorde gæsterne alt for at afvise Oure, men med et sekund tilbage fik Oure udlignet til slutstillingen 29-29 efter en særdeles hektisk slutfase.

- Der skulle ikke så meget til for, at vi fik vendt kampen. Vi spillede ikke en god kamp, men de sidste 25 minutter af kampen kan vi sagtens være bekendt, siger Rune Lanng.

Med søndagens resultat befinder Mors-Thy-Skyum sig på 3. pladsen i U17-ligaen, hvor holdet har fire kampe tilbage.