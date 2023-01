Mors-Thy U19 sejrede uden problemer mod HC Midtjylland

HERNING: Fredag aften skulle U19-drengene fra Mors-Thy Håndbold Akademi i ilden igen efter en længere pause i U19-ligaen. På udebane mødte holdet HC Midtjylland, der frister en tilværelse i den tungere ende af tabellen. Efter en god præstation endte Mors-Thy Håndbold Akademi med at vinde med overbevisende 39-21.

- Det var god præstation, men vi mødte heller ikke toppen af poppen. Vi var uden flere af vores stamspillere, men det var imponerende, hvordan folk bare kløede på, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Lige fra kampens begyndelse sad udeholdet på begivenhederne, og hurtigt fik gæsterne etableret et godt forspring til midtjyderne. Et stærkt forsvar var et af grundelementerne i kreeringen af det store forspring, og derudover gjorde Casper Würtz en god figur målet. Den gode defensiv gav samtidig gode betingelser for udeholdets kontrafase. Efter en god første halvleg var Mors-Thy Håndbold Akademi foran med 19-9 til halvleg.

Efter pausen fortsatte gæsterne ufortrødent med at dissekere HC Midtjylland, og i anden halvleg udbyggede Mors-Thy Håndbold Akademi deres føring yderligere. Flere af holdets breddespillere kom også ind og fik sat et positivt aftryk på kampen. Til sidst vandt Mors-Thy Håndbold Akademi med 39-21.

- Det var godt at komme i gang igen, og det var også godt for vores miljø, at flere spillere fra vores 2. hold bød ind. Drengene skal også have ros for at bevare koncentrationen hele vejen igennem, siger Lars Krarup.

Med fredagens sejr fastholdt Mors-Thy Håndbold Akademi også deres pres på rækkens førerhold fra GOG, der fører rækken med tre point ned til netop Mors-Thy på 2. pladsen.