Mors til pendlere: Kør sammen eller kør selv!

MORS:"Kun kørsel med kørselsberettigede elever og friskolelever". Sådan lyder beskrivelsen af den kommende kollektive trafikservice i Morsø Kommune, efter at kommunalbestyrelsen ved førstebehandlingen af kommunens budget for 2023 og de følgende fire år har valgt at spare et årligt millionbeløb på busdriften.

Det skal ikke forstås sådan, at alle andre fremover bliver nægtet adgang til de kommunalt finansierede busruter. Det forsikrer Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø.

- Alle kan fortsat gratis bruge busserne på Mors. Men køreplanerne vil fra næste sommer blive tilrettelagt efter folkeskole- og friskoleelever og elever til uddannelsesinstitutionerne på Limfjordsvej 95 i Nykøbing. Det indebærer, at de tidligere morgenafgange, såsom de busser, der kører omkring klokken seks, vil forsvinde, og det samme vil afgange sent på eftermiddagen i tidsrummet 16.30 til 17.30, siger Meiner Nørgaard.

Meget få passagerer

Politikerne har af nød grebet denne besparelsesmulighed på både landruterne og bybussen i Nykøbing. Det skyldes, at meget få tager bussen på disse tidspunkter.

Udvalgsformand Meiner Nørgaard kører selv taxa for Morsø Taxi- & Turisttrafik, som frem til næste år har kontrakten på kommunal buskørsel i Morsø Kommune. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det er et fåtal af pendlere, som benytter busserne. Trafiktællinger viser typisk mellem to og fire passagerer. Men det kan ikke skjules, at der bliver tale om en servicenedgang. Det bliver dårligere, end det er i dag, og der er jo også enkelte andre, som tager bussen fra en af landsbyerne ind til Nykøbing for at handle eller andet. De få pendlere, der er, vil ikke kunne bruge tilbuddet om fleks- og plusture, for det er typisk ture, man bestiller til et specifikt kørselsbehov en gang imellem. De egner sig ikke til at blive brugt fem dage om ugen frem og tilbage, erkender udvalgsformanden.

Af samme grund regner kommunen ikke med en stor stigning i fleks- og plustrafikken, når besparelserne slår igennem fra køreplanen medio 2023.

- Det samme siger kalkuler fra NT (Nordjyllands Trafikselskab, red.). Vi må i fremtiden henstille til de få pendlere, der bruger vores busser, om at køre selv og gerne gennem samkørsel med andre, så der opnås en klima- og miljømæssig besparelse, siger Meiner Nørgaard.

Billetbetaling betaler sig ikke

Morsø Kommune vil spare 3,2 millioner kroner på årsbasis fra og med 2024, når den nye køreplan kommer til at gælde et helt kalenderår. Desuden er der en mulig besparelse på 270.000 kr. på færre afgange, hvis skolerne samordner deres ringetider.

På budgetseminaret, der førte frem til et forlig, blev det overvejet at genindføre billetbetaling for ikke kørselsberettigede passagerer. Men den tanke blev skudt til jorden, fordi den ikke forbedre økonomien, snarere tværtimod.

- Med så få passagerer, som man vil kunne kræve penge af, kan det slet ikke opveje udgiften til anskaffelse og drift af betalingsanlæg i busserne. Samtidig ville en betalingsordning betyde, at vi ikke ville kunne friholde friskoleelever fra at skulle købe buskort, da de jo ikke er betalingsberettigede. Det vil vi ikke, fordi vi i Morsø Kommune ønsker at sidestille folkeskole- og friskoleelever med hensyn til transport, siger Meiner Nørgaard.