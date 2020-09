Mors-virksomhed stiler mod milliardomsætning: Nu køber de op igen

NYKØBING:Nykøbing-virksomheden Bila A/S, der er Danmarks største inden for automatiseringsløsninger, overtager serviceafdelingen hos automationsvirksomheden Blaaholm med hovedkontor i Esbjerg. Med opkøbet styrker Bila sin position inden for service og support på automatiseret produktionsudstyr, og planen er at etablere et lokalt kontor i Varde til servicering af Blaaholm’s nuværende kunder og Bilas kunder i Syddanmark.

Opkøbet af Blaaholms serviceafdeling er en del af Bila-koncernens internationale vækststrategi om at opnå en milliardomsætning, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. Bilas A/S har for få dage siden offentliggjort, at man har opkøbt Reo-Pack i Mariager, og i 2017 blev Dan-Palletiser i Vemmelev også tilføjet til produktprogrammet.

Bila A/S blev grundlagt i 1988 og hjælper industrien med produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger. Løsningerne dækker over alt fra simpel automatisering til optimering af hele produktionsanlæg. Virksomheden tilbyder både rådgivning, konstruktion, udvikling, implementering og efterfølgende servicering af robotanlæg. Bila A/S har eget innovationscenter, hvor de udvikler, konstruerer og validerer specialværktøj til robotanlæggene. Den højteknologiske virksomhed beskæftiger mere end 400 medarbejdere fordelt på flere forskellige adresser i Danmark samt lokale kontorer i Sverige, Norge, Tyskland, England og USA.

Bilas opkøb af serviceafdelingen hos Blaaholm sker som følge af en rekonstruktion hos Blaaholm, der er specialister inden for kundetilpassede automationsløsninger. Afdelingen består af 12 medarbejdere.

- Vi investerer i produkter eller mennesker, og i dette tilfælde tilføjer vi nogle vigtige kompetencer til vores organisation. I forbindelse med rekonstruktionen fik vi mulighed for at møde medarbejderne i serviceafdelingen, og de gjorde et stærkt indtryk. Det er meget dedikerede og kompetente medarbejdere med værdier, der passer godt til Bilas virksomhedskultur, så vi glæder os meget til at starte samarbejdet, siger Per Bech Rasmussen, CEO for Bila Automation.

Størstedelen af de lokale arbejdspladser i serviceafdelingen bibeholdes efter overtagelsen, og tidligere servicechef hos Blaaholm, Mikael Schade, fortsætter i jobbet som afdelingsleder i Varde. Afdelingen bliver en del af Bilas globale Service & Support team.

Bila etablerer et kontor i Varde i bygningerne hos Titan Wind Energy, hvorfra medarbejderne fortsat skal servicere Blaaholms nuværende kunder samt Bilas øvrige kunder i området. Derudover skal serviceafdelingen i Varde være et supplement og samarbejdspartner til Bilas nuværende Wind Solutions division, der har kontor i Herning.