Morsingbo var hurtigste kvinde på 100 km

MORS:Morsingboen Kirsten Østergaard fra Team Bette Ø brillerede i dette års ultraløb Ringkøbing Fjord Rundt 100 km, som blev afviklet lørdag. Hun tilbagelagde strækningen rundt om fjorden i tiden 10:15:50, hvorefter hun kunne træde op på toppen af podiet med en førsteplads hos kvinderne og en samlet 4. plads. Der var 74 deltagere i løbet i alt, heraf 11 kvinder og 63 mænd. Førstepladsen gik til René Iversen Hansen fra T.M.R. i tiden 08:55:35.

Kirsten Østergaards egne kommentarer til løbet er: ”Fantastisk dag ved fjorden. Smuk og hård tur. Masser af blæst (læs kuling). Total sololøb for mit vedkommende - kun med kontakt i depoterne. Lige her var jeg glad for at jeg er vant til at løbe alene. Første 100 km løb.”