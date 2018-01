Morsingbo vinder flere millioner

MORS: En almindelig tirsdag, 19. december, fik morsingboen Niels to sms’er ved morgenbordet. Den ene sms var en tandlægeindkaldelse, mens den anden sms var en kende sjovere. Det var nemlig en besked om, at han havde vundet en stor gevinst i Klasselotteriet. Ja, faktisk hele 2.550.030 kroner.

Den glædelige nyhed fejrede den glade vinder med en tur forbi den lokale bager.

- Nu har jeg lige været inde ved bageren og købe kage til den store guldmedalje, for det skal selvfølgelig fejres, fortalte Niels til Klasselotteriet.

Udover det store kagebord har Niels nu et ønske om at bruge nogle af pengene på at udskifte vinduerne i huset - men hvad gevinsten ellers skal bruges til, står endnu uvis. Den heldige morsingbo har dog allerede en håndfuld gode idéer.

- Jeg vil gerne ud og rejse. Specielt til det vestlige USA for at se Grand Canyon, for min kone og jeg er vilde med natur, siger Niels og tilføjer:

- Og en ny cykel, det skal der også blive til. Det mangler jeg.

Den heldige vinder fortæller, at han plejede at forny sine lodder hos den lokale kollektrice, Grethe, i Nykøbing.

Klasselotteriet er Danmarks ældste lotteri med en årlig gevinstpulje på 552 millioner kroner, og hver måned trækkes over 40.000 vindere.

De 2.550.030 kroner gik i starten af denne måned ind på morsingboens konto.