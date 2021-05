Morsingboer i protest mod udvisninger

NYKØBING:Både liv og familier og de unges mulighed for at få en uddannelse bliver ødelagt, når Danmark vil tvinge syriske flygtninge tilbage til et land, hvor der fortsat er krig og ødelæggelse.

Det mener Birgit Morthorst, formand for Samklang, en lokal forening under Dansk Flygtningehjælp, som onsdag i næste uge, 19. maj, arrangerer demonstration mod udvisningerne.

- Den slags ødelæggelser klarer de ellers udmærket selv i Syrien. Derudover spildes der millioner på flygtningenes ophold i udrejsecentre, påpeger Birgit Morthorst.

Demonstrationen finder sted kl. 16-18 på Klostertorvet i Nykøbing.