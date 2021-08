Morsø får digital førsteplads i DI-analyse

MORS:Morsø Kommune vinder titlen som Danmarks mest digitale kommune i DI’s årlige analyse af Lokal Erhvervsvenlighed. Det er første gang, DI kårer årets digitale kommune.

I analysen har over 7700 danske virksomheder bedømt erhvervsvenlighed i deres kommune, herunder hvor gode digitale forhold kommunerne byder på, og her scorer Morsø altså topkarakter.

Ifølge en pressemeddelelse fra DI udmærker Morsø Kommune sig ved at have en digital infrastruktur i særklasse kombineret med klare politiske mål for at anvende digitale muligheder i kommunens serviceudbud. Blandt andet har det lokale energiselskab Thy-Mors Energi gjort en indsats for at etablere adgang til fiberbaseret bredbånd til alle borgere og virksomheder i kommunen.

- Vi udnævner Morsø Kommune, fordi de på alle parametre har et stort fokus på at digitalisere kommunen. Vi ser et godt eksempel på, hvordan en kommune, der ligger en time væk fra samfundskritisk infrastruktur, alligevel kun er et millisekund væk fra omverdenen og fra verdensmarkedet i kraft af deres digitale infrastruktur, siger branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, DI Digital. Hun fortsætter:

- Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi med politisk vilje og investeringer i digitalisering kan skabe vækst i hele Danmark - også langt væk fra de store byer. I DI mener vi, at der skal være lige muligheder for at drive erhverv i alle dele af landet, og Morsø Kommune er et godt eksempel på, hvordan digitalisering er med til at sikre dette.

En af de virksomheder, der værdsætter kommunens digitale handlekraft, er lift-virksomheden Smart Lift A/S i Nykøbing.

- For en virksomhed som Smart Lift er det afgørende for vores produktion og for at kommunikere og arbejde på afstand, at vi har en digital infrastruktur i verdensklasse. Det gør, at en globalt opererende virksomhed som vores trives rigtig godt her på Mors, siger CEO Jacob Libach Nielsen, Smart lift A/S.

Baggrunden for kåringen er data om mobil- og bredbåndsdækningen, kommunens udbud af digitale tjenester, digital læring, og sundhedsteknologi og ikke mindst virksomhedernes vurdering af de digitale rammer lokalt.