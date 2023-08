Morsø FC åbnede med sejr i sikker stil

Morsø FC har været hårdt ramt af afgange op til den nye sæson i serie 2. Adskillige af holdets helt store profiler fra sidste sæson har sagt farvel, og derfor var det en smule ubekendt, hvordan morsingboerne ville komme ind til den nye sæson. Morsingboerne fik dog vist gode takter i sæsonens første kamp, der blev spillet søndag på hjemmebane mod Borup. Morsø FC vandt opgøret med 3-1, og især i anden halvleg var hjemmeholdet ganske komfortable i deres spil.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi fik en sejr, og vi var det bedste hold på dagen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

I første halvleg bar kampen tydeligt præg af, at begge hold lige skulle i omdrejninger igen efter sommerpausen. Ingen af holdende fik for alvor tempo i deres spil, og derfor var stillingen efter første halvleg 0-0.

I anden halvleg valgte Morsø FC at gå over til at spille med to angribere, og det skulle vise sig at blive en god disposition. Hjemmeholdet fik nemlig stor succes med at ligge pres på Borup, og i det 51. minut fik Morsø FC bragt sig i front. Efter et godt opspil fik Mathias Sørensen bolden, og med en god afslutning gjorde han det til 1-0. Efter scoringen fortsatte hjemmeholdet med at være bedst, og i det 69. minut blev det 2-0, da Malte Børsting omsatte et straffespark begået mod Mathias Sørensen. I det 85. minut kulminerede hjemmeholdets gode anden halvleg med en flot scoring til 3-0. Med glimrende kombinationsspil fik de unge Morsø FC-spillere broderet sig gennem Borups defensiv, og så var det ikke en svær sag for Anton Jørgensen at lukke og slukke kampen med en scoring til 3-0. Med en føring på 3-0 i ryggen fik det ikke pointmæssige konsekvenser, at en Borup-spiller i det 90. minut tog sagen i egen hånd og hamrede en reducering til 3-1 i kassen. Morsø FC kunne nemlig glæde sig over en sejr på 3-1 i sæsonens første kamp.

- Det var en vigtig sejr, og i anden halvleg fik vi presset dem rigtig godt, siger Brian Rettig.

Afgange har indflydelse

I sidste sæson endte Morsø FC med at spille playoff om oprykning til serie 1. De mange afgange op til denne sæson har dog gjort, at Morsø FC har fokus på at holde sig fri af nedrykningskampen.

- Vi skal fokusere på os selv, og så skal vi holde os fri fra de trælse nedrykningspladser. Vi har fået nogle dygtige U19-spillere op, men vi ved også, at det kan være svært at være toneangivende i serie 2, når man er U19-spiller. Der vil komme nogle udsving, og derfor har vi også fokus på at få folk spillet ind, siger Brian Rettig.