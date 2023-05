Morsø FC baskede Koldby/Hørdum med tenniscifre

HØRDUM:Torsdag aften skulle Koldby/Hørdum forsøge at tanke endnu mere selvtillid, da de torsdag mødte Morsø FC på hjemmebane i serie 2. Thyboerne tog i sidste spillerunde sæsonens første sejr, mens gæsterne fra Morsø FC var dumpet ned i tabellen efter en periode med svigtende resultater. Morsingboerne fik dog vist, at de ikke hører til i bunden af tabellen og med en sejr på hele 6-1, fik de skabt kontakt med topholdende, mens Koldby/Hørdum fortsat er isoleret på rækkens sidsteplads med fire point op til den rigtige side af nedrykingsstregen.

- Vi spillede en rigtig fin kamp og modsat nogle af de andre kampe, så havde vi næsten fuldt hold med. Derudover var vi utrolig effektive, siger Morsø FC-træner Brian Rettig. Hos Koldby/Hørdum anderkender de, at Morsø FC var det bedste hold, men sejren til udeholdet blev lidt for stor.

- Det var fuldt fortjent, at Morsø FC vandt. De var klart det bedste hold over hele kampen, men at de vinder så stort, var totalt unødvendigt, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

I første halvleg satte Morsø FC sig hurtigt på kampen, og morsingboerne var meget i boldbesiddelse fra kampens start. Koldby/Hørdum lykkedes ikke med at få presset Morsø FC, og hjemmeholdet var på bagkant i det meste af første halvleg. I det 18. minut fik Morsø FC bragt sig foran. Mikkel Agger fik sammen med Mathias Sørensen lavet nogle gode kombinationer, og så sparkede Mikkel Agger Morsø FC foran. I det 25. minut blev den opskrift kopieret, og Mikkel Agger fik bragt Morsø FC foran med 2-0, hvilket også var stillingen til pause.

I anden halvleg forsøgte Koldby/Hørdum at bringe sig tilbage i opgøret, men i det 63. minut blev kampen så godt som afgjort, da Mikkel Agger opsnappede en fejlaflevering fra Koldby/Hørdum og bragte Morsø FC foran med 3-0. Herfra begyndte korthuset for alvor at ramle for Koldby/Hørdum, for i det 73. minut bragte Malte Børsting udeholdet foran med 4-0. I det 79. minut fik Benjamin Holst reduceret på en helflugter, men på trods af udligningen så slog hjemmeholdet op i banen i kampens sidste minutter. Det resulterede i, at Morsø FC fik gnedet ydereligere salt i såret på Koldby/Hørdum med to yderligere scoringer til slutstillingen 6-1 til Morsø FC. Kampens sidste to scoringer blev signeret af henholdsvis Mathias Andersen og Nicklas Krog, og begge scoringer kom efter omstillinger.

- I første halvleg spillede vi meget bolden rundt, mens kampen i anden halvleg blev åbnet meget mere op, siger Brian Rettig. I Koldby/Hørdum-lejren, var de langtfra tilfredse med, at Morsø FC fik scoret to gange i slutfasen.

- Til sidst slog vi op i banen, og selvom vi havde aftalt at være disciplinerede og konsekvente, så fik de scoret to gange på omstillinger, siger Hanne Sand Smed.

Efter torsdagens resultat hænger Koldby/Hørdum fortsat fast i dynget. Hanne Sand Smed håber dog på, at tingene kan vendes til sidst i sæsonen.

- Vi har spillerne til at blive i serie 2, men vi skylder at vise, at vi vil det indenfor stregerne, siger hun.

Hos Morsø FC er de glade for, at de nu kan kigge opad efter en periode med svigtende resultater.

- Inden kampen snakkede vi om, at vi kunne få afgjort, om vi skulle kigge opad eller nedad i den sidste del af sæsonen. Nu ligger vi heldigvis lunt i svinget igen og har kun to point op til 2. pladsen, siger Brian Rettig.