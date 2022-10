Morsø FC blev sat til vægs

HØJSLEV:Et afbudsramt Morsø FC-mandskab var lørdag på en svær opgave, da de på udebane mødte rækkens suveræne tophold fra Højslev IF i serie 2. Morsø FC var da heller ikke i nærheden af point og tabte med 0-4.

- Vi vidste godt, at det ville blive en rigtig svær kamp. Vi fik også en rigtig dårlig start på kampen, hvor vi var bagud med 0-3 efter 30 minutter, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Morsingboerne fik en mareridtsstart på kampen, for efter bare to minutter havde Højslev scoret to gange. Ved begge mål var Morsø FC-defensiven for passiv. Efter den dårlige start fik udeholdet stabiliseret deres spil en smule, og Mickey Berg fik en stor chance for at få reduceret. I det 30. minut fik Højslev så scoret deres tredje mål. I resten af første halvleg holdt Morsø FC hjemmeholdet fra flere scoringer.

I anden halvleg fik Morsø FC sat en prop i defensiven, men i det 75. minut kom gæsterne så bagud med 0-4, hvilket blev kampens slutresultat.

- Vi var ikke i nærheden af dem. Sammenlignet med sidste kamp, så havde vi seks ændringer, og det gjorde, at vi manglede noget stabilitet, siger Mickey Berg.