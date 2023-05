Morsø FC er fortsat ubesejret i serie 2

NYKØBING:Morsø FC forsøger at holde trit med rækkens to tophold, og i lørdagens kamp på hjemmebane mod Lemvig i serie 2, var der så vigtige point på spil. Gæsterne fra Lemvig fik en lidt vaklende start på sæsonen, men efterfølgende er vestjyderne kommet bedre med i tabellen, og derfor kunne Lemvig også hægte sig på toppen, hvis de vandt kampen. Morsø FC fandt aldrig helt niveauet i lørdagens kamp, men det til trods så fik morsingboerne et point med sig efter 1-1 ved slutfløjt.

- Det var ikke en velspillet kamp, og i de første 30 minutter af kampen var vi nærmest ikke mødt op. Det spillemæssig taget i betragtning så må man sige, at vi fik det optimale resultat ud af kampen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Fra starten af kampen havde hjemmeholdet svært ved at spille sig ind opgøret. Værterne manglede aggressivitet, og spillet foregik mest på Lemvigs præmisser. I det 30. minut kom Lemvig så foran, da en spiller fra udeholdet fangede Morsø FC-målmanden lidt for langt ude fra hans mål, og med et flot langskud fik han så bragt Lemvig i front. Lemvigs scoring blev den eneste i første halvleg.

I anden halvleg kom Morsø FC en smule bedre med i kampen, men spillemæssigt blev det aldrig helt pænt. Selvom spillet aldrig for alvor flød, så fik Morsø FC reduceret i det 75. minut. Efter et langt indkast havnede bolden for fødderne af Mathias Sørensen, og ganske resolut huggede han bolden i kassen til 1-1, hvilket også blev kampens slutresultat.

- Det var godt for moralen, at vi fik et point med, og så er vi jo også stadig ubesejrede, siger Brian Rettig.

Efter lørdagens resultat befinder Morsø FC sig på en 3. plads i rækken.