Morsø FC er videre i pokalturneringen

HURUP:Morsø FC og Hurup var de eneste to tilbageværende seriehold i Sydbank Pokalen fra Mors og Thy, da de lørdag bragede sammen på en hed Sparekassen Thy Arena i Hurup.

De to mandskaber skulle dyste om videre avancement i pokalturneringen, og det endte i sidste ende med at være gæsterne fra Morsø FC, der løb med en sejr på 3-0.

- Mange af drengene på holdet har været vant til at tabe rigtigt mange fodboldkampe i de sidste par år, så det her er skide godt. Vi får helt sikkert noget selvtillid med videre, som vi sagtens kan bruge, siger spillende Morsøtræner Mickey Berg, der gennem opgøret selv bidrog med to af de tre scoringer fra Morsø FC.

Hurup måtte svede

Hurups mandskab var hårdt ramt af studenterkørsel, der kostede fire-fem spillere fra den vanlige startopstilling.

- Det gjorde det svært at finde rytmen, og vi kom til at hænge efter det meste af tiden, siger Huruptræner Elo Nyholm.

Den manglende rytme gav rum til, at Morsø FC kunne holde på bolden langt det meste af tiden. Som resultat måtte Hurups spillere løbe mange meter, og det kostede i sommervarmen.

Efter et kvarters spil trykkede morsingboernes Mikkel Møller et skud af mod målet, som blev pareret af Hurups målmand.

Spillende træner Mickey Berg var dog hurtigt over bolden og gjorde det let til 1-0 til Morsø FC.

Tyve minutter senere var selvsamme Mickey Berg igen indblandet, da han sendte et frispark i det bagerste rum af feltet, hvor midterstopperen Jesper Kristensen elegant satte hovedet på og gjorde det til 2-0.

Selvsamme Jesper Kristensen var nok glad for, at hovedstødet gik i mål, for få minutter senere kiksede han på et straffespark.

Pausestillingen forblev 2-0 til morsingboerne.

Sikkert i mål

Efter pausen var billedet det samme. Morsø FC spillede godt, og Hurup kæmpede med at finde rytmen.

Efter 62 minutters spil kunne Mickey Berg tage et par træk og lukke kampen med scoringen til 3-0.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med kampen. Vi spillede disciplineret og holdt dem fra de store chancer, sagde en glad Morsøtræner.

På den anden side af grønsværen var det ikke udpræget optimisme.

- Det var en totalt dårligt kamp for os, sagde Huruptræner Elo Nyholm.

Venter tid, sted og modstander

Hvem, Morsø FC skal møde i næste spillerunde, er endnu ikke på plads, men Morsøtræneren regner med, at kampen først skal spilles efter sommerpausen.

Pausestilling: 0-2

Mål: 0-1 Mickey Berg (15), 0-2 Jesper Kristensen (35), 0-3 Mickey Berg (62).