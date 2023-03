Morsø FC fik en drømmestart på sæsonen

LEMVIG:Det var en svær opgave, der ventede for Morsø FC i deres sæsonpremiere i serie 2. Morsingboerne skulle nemlig op mod Lemvig på udebane. I de seneste sæsoner har netop Lemvig givet Morsø FC store problemer, men Morsø FC endte med at tage en flot sejr på 2-1 i sæsonens første kamp.

- Det var mere end godkendt i dag. Spillerne kæmpede virkelig for det, og det var en rigtig god start på sæsonen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Morsø FC fik ellers ikke en god start på opgøret. Gæsterne var under pres, og i det 29. minut fik Lemvig bragt sig foran. Blot to minutter senere var et gult kort til Lemvig dog med til at give Morsø FC noget tiltrængt momentum. Det momentum fik også et slutprodukt, da Morten Ahle i det 24. minut tog bolden fra en Lemvig-spiller i deres opbyggende spil og efterfølgende gjorde det til 1-1, hvilket også var stillingen til halvleg.

Morsø FC tog de gode takter fra den forgangne halvleg med sig ind til anden halvleg. Gæsterne var klart farligst, mens man i store dele af kampen holdt Lemvig fra store chancer. I det 71. minut fik Morsø FC så bragt sig foran, da Mikkel Agger fik bugseret bolden i mål efter et indlæg. I kampens sidste 20 minutter forsøgte Lemvig sig med lange bolde op på deres angribere. Morsø FC lykkedes med at holde Lemvig fra fadet, og når der var fare på færde, havde Morsø FC-målmanden sikre hænder, og derfor kunne Morsø FC tage fra Lemvig med en sejr på 2-1 i baggagen.

- Jeg vil gerne fremhæve spillernes arbejdsindsats, for alle spillerne kæmpede hele kampen igennem, siger Brian Rettig, der trods den gode start på sæsonen holder lidt igen med målsætningen for sæsonen.

- Vi går efter at slutte i den bedste halvdel. Vi har et ungt hold, så der kan komme lidt ustabilitet, siger han.