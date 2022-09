Morsø FC holder sig til i toppen

NYKØBING:Morsø FC skulle lørdag forsøge at holde snor i rækkens tophold fra Højslev, da de på hjemmebane mødte Viborg Søndermarken i serie 2. Inden lørdagens opgør havde Morsø FC seks point op til førerholdet. Den afstand blev dog mindsket til tre point, eftersom Morsø FC vandt med 3-1. Morsø FC var i flere perioder en smule pressede men evnede at holde stand.

- Det var en fantastisk sejr mod et godt hold, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

I starten af kampen bølgede spillet frem og tilbage, og der var chancer til begge mandskaber. Det startede dog bedst for Morsø FC, der bragte sig foran efter 17 minutter, da Frederik Rettig udnyttede en fejl i gæsternes bagkæde til at spille Mickey Berg helt fri foran mål. I det 35. minut kom der så atter balance i regnskabet, da Viborg Søndermarken straffede dårlig opdækning af Morsø FC efter en dødbold.

I anden halvleg kom Morsø FC under pres. Særligt lange bolde mod gæsternes angriber og kanter var kilder til uro. I det 75. minut var det så Morsø FCs tur til at bide fra sig. Morten Ahle lagde bolden til rette for Jacob Kuhn, der resolut hamrede bolden i mål. Føringsmålet gav lidt pusterum til hjemmeholdet, og i det 80. minut lukkede morsingboerne så kampen, da Mickey Berg udnyttede et straffespark og scorede til slutresultatet 3-1.

- Det var selvfølgelig vigtigt at holde trit med Højslev på førstepladsen, men det var også vigtigt, at vi fik lagt afstand til Søndermarken. Rækken er tæt, så alle point tæller, siger Mickey Berg.

Med lørdagens sejr befinder Morsø FC sig på rækkens 2. plads