Morsø FC i ny deler

NYKØBING:Siden sejren i første spillerunde har Morsø FC spillet uafgjort i de tre efterfølgende kampe. Lørdag fik holdet så endnu et uafgjort resultat til samlingen, da morsingboerne på hjemmebane spillede 2-2 mod Vinderup.

- Det var nok et meget fair resultat, selvom vi pressede mest på til sidst. Igen i dag var vi ramt af skader og afbud, så mange spillere var ikke på deres vante positioner i dag, og det kunne godt ses i løbet af kampen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

I starten af kampen var Morsø FC det bedste hold, og i det 7. minut tog hjemmeholdet føringen, da Nicklas Krog på fornem vis lobbede bolden over Vinderup-keeperen. Efter føringsmålet mistede hjemmeholdet så momentum, og Vinderup overtog kontrollen i opgøret. I det 29. minut fik gæsterne reduceret til 1-1 på et straffespark begået af Malte Børsting, og blot tre minutter senere fik Vinderup scoret igen, denne gang i forbindelse med et hjørnespark. Efter Vinderups to hurtige scoringer fik Morsø FC stoppet blødning, og til halvleg var hjemmeholdet bagud med 1-2.

I anden halvleg fik Morsø FC hævet deres niveau, og i det 61. minut fik holdet udlignet, da Rasmus Paulsen gjorde det til 2-2 efter lidt tilfældigheder i feltet. Efter udligningen pressede Morsø FC mest på for et føringsmål, men hjemmeholdet blev aldrig for alvor farlige. Derfor endte lørdagens opgør 2-2.

- Vi forsøgte at presse på til sidst, men det blev mest bare optræk til chancer, siger Brian Rettig, der gerne snart vil veksle de mange uafgjorte til en sejr.

- Vi trænger til en sejr igen, for det er ved at være noget tid siden sidst, siger han.

Lørdagens resultat efterlader Morsø FC på 3. pladsen i serie 2 med syv point.