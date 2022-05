MorsØ FC kæmpede sig til vigtigt point

NYKØBING:MorsØ FC har indtil videre haft en god sæson i Serie 2, hvor morsingboerne indtager andenpladsen. Søndag eftermiddag fik MorsØ FC besøg af forfølgerne fra Feldborg/Haderup IF.

Her fik MorsØ FC et vigtigt point og holder dermed afstanden til Feldborg/haderup IF på fem point.

- Vi havde en del afbud i dag, så vi var nødt til at rokere på positionerne, men jeg synes faktisk, at vi løste det fint, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

På trods af de mange udskiftninger var det MorsØ FC, som fik den bedste start på kampen. De stod godt defensivt og spillede sig til flere gode chancer, som var tæt på at gå i mål.

Men fem minutter før pausen udnyttede Feldborg Haderup en fejl i MorsØ FC forsvaret og bragte dermed gæsterne foran.

- Jeg synes, at vi spillede en rigtig god første halvleg, og det er ufatteligt, at vi var bagud ved pausen, siger Mickey Berg.

Efter pausen fortsatte MorsØ FC at være mest på bolden og jagtede en scoring, og efter 63 minutter lykkedes det. Thomas Højriis modtog bolden i højre side af feltet og sparkede bolden i mål til 1-1.

- Vi havde fint styr på kampen, men vi manglede den sidste store chance, som kunne have givet os sejren, siger Mickey Berg.

MorsØ FC fortsatte efterfølgende med at jagte sejren og havde flere gode muligheder. Men den sidste skarphed manglede, og kampen endte derfor 1-1.

- Vi er fint tilfreds med at få et point. Det vigtigste var ikke at tabe og dermed holde afstanden i tabellen, siger Mickey Berg.