Morsø FC led sæsonens første nederlag

HOLSTEBRO:Morsø FC skulle onsdag forsøge at fortsætte deres ubesejrede stime, da de mødte Holstebro på udebane. Til onsdagens kamp var morsingboerne ramt af 12 afbud, og derfor var der kun 12 mand i truppen til kampen mod Holstebro. Selvom de 12 spillere leverede en godkendt indsats, så tabte Morsø FC med 1-3, og dermed er morsingboerne ikke længere ubesejret i serie 2.

- Vi havde mange afbud til kampen, hvilket var skuffende. De spillere, der var med gjorde dog, hvad de kunne, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

I kampens start havde blæsten en stor indflydelse på spillet for begge hold, og ingen af holdende fik for alvor skabt de store chancer. Morsø FC var det bedst spillende hold, mens Holstebro var særdeles farlige på hjørnespark. I første halvleg faldt der ingen scoringer.

I starten af anden halvleg havde Morsø FC en stor chance for at bringe sig foran, men morsingboerne misbrugte deres chance. I det 61. minut kom Holstebro så foran, da hjemmeholdet straffede Morsø FC på en omstilling. I det 75.minut kom udeholdet så bagud med 0-2. Morsø FC-forsvaret fik ikke kommunikeret i forbindelse med en dødbold, og det straffede Holstebro. I det 80. minut gav Morsø FC så sig selv en livline, da Daniel Søndergaard fik reduceret. Efterfølgende satte udeholdet alt ind på en udligning, og morsingboerne kom også særdeles tæt på i et enkelt tilfælde. Morsø FC fik dog ikke udnyttet deres chance, og kort før slutfløjt fik Holstebro så lukket kampen med en tredje scoring, og dermed tabte Morsø FC opgøret med 1-3.

- Vi havde nogle helt nye spillere med i dag, og man kunne godt se, at folk ikke var helt sammenspillede, siger Brian Rettig, der nu fokuserer på at komme tilbage på sporet, når de lørdag møder Mejrup på udebane.

- Nu skal vi op på hesten igen, og det får vi muligheden for allerede på lørdag. Det bliver dog en svær kamp, for Mejrup er et godt hold, siger Brian Rettig.