Morsø FC manglede skarpheden i nederlag

Morsø FC fik i sidste spillerunde en glimrende start på den nye sæson i serie 2, da morsingboerne vandt med 3-1 på hjemmebane mod Borup. Fredag skulle morsingboerne så forsøge at bygge videre på den gode start, da de mødte Strandby IF Farsø på udebane. Selvom Morsø FC pressede hjemmeholdet og var chanceskabende, så tabte Morsø FC med 1-3 efter to sene scoringer af Strandby.

- I det meste af kampen lignende det, at vi ville trække det længste strå. Vi havde også chancerne, men de blev ikke omsat til scoring, og det blev vi straffet for til sidst i kampen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Fra starten af kampen pressede Morsø FC gæsterne, og i det 31. minut kom gæsterne så foran, da Patrick Bro var over en ripost fra hjemmeholdets keeper og sparkede bolden i mål. Fem minutter senere fik værterne så slået igen, da en afslutning direkte på frispark gik i mål til stillingen 1-1, hvilket forblev stillingen til pause.

I anden halvleg var Morsø FC fortsat det mest chanceskabende hold, men i de afgørende situationer manglede gæsterne skarpheden. Selvom Morsø FC havde flest chancer, så tog hjemmeholdet fra Strandby føringen i det 88. minut. Morsø FC blev fanget langt fremme på banen, og det udnyttede værterne til at slå en omstilling og bringe sig i front. I kampens overtid blev kampen så definitivt lukket, da Strandby fik scoret deres tredje mål. Dermed fik Morsø FC altså ikke noget ud af deres chanceovertag, og mandskabet måtte tage fra kampen med et nederlag på 1-3.

- Selvfølgelig er vi skuffede over, at vi ikke fik point med. Vi manglede skarpheden, og så havde de måske også lidt mere rutine end os, siger Brian Rettig.