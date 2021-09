Morsø FC manifesterede sig i toppen

Morsø FC

Lemvig GF

2-1

Fodbold, serie 2

NYKØBING:Morsø FC har fået en mere end optimal start på sæsonen i serie 2, hvor de inden onsdagens opgør mod Lemvig havde maksimumpoint. Den flotte sæsonstart blev yderligere udbygget, da morsingboerne i tirsdagens kamp vandt med 2-1 på eget græs.

- Det var en fantastisk arbejdssejr, og Lemvig er uden tvivl et af de bedste hold, som vi kommer til at møde i denne sæson, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Til onsdagens opgør var Morsø FC uden flere nøglespillere grundet skader og karantæne. Det var dog ikke til at se fra starten af opgøret, for efter otte minutter bragte morsingboerne sig i front, da Thomas Højriis var først over en ripost fra Mads Østergaard. Efter målet var gæsterne fra Lemvig mest på bolden, mens værterne forsøgte at lukrere på omstillinger. I det 28. minut kom Morsø FC så foran med 2-0, da Mads Østergaard blev spillet fri og sikkert satte bolden i mål. I den resterende del af halvlegen havde Morsø FC flere muligheder for at gøre det til 3-0, men stillingen forblev 2-0 efter de første 45 minutter.

Efter pausen var Lemvig fortsat mest i boldbesiddelse, og i det 61. minut fik vestjyderne reduceret til 2-1. Efter reduceringsmålet pressede vestjyderne på for en udligning, men hjemmeholdet krigede sejren hjem og tog samtidig en vigtig skalp i topstriden i serie 2.

- Alle mand leverede en stærk præstation i dag, siger Mickey Berg, der samtidig fremhæver unge Mads Hansen, der spillede en vigtig rolle i sejren.

Sigter mod toppen

Med sejren fortsætter Morsø FC deres ridt mod toppen, og det på trods af, at målsætningen tidligere i sæsonen var at stabilisere sig i midten af rækken.

- Med vores start på sæsonen vil vi selvfølgelig gerne fortsat være med i den sjove ende. Nu venter der os en svær kamp mod Højslev, som også har maksimumpoint, siger Mickey Berg.

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Thomas Højriis (8). 2-0 Mads Østergaard (28). 2-1 (61).