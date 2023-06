Morsø FC missede oprykning

HERNING:Morsø FC er også at finde i serie 2 efter sommerferien. Det blev en kendsgerning, da morsingboerne tirsdag tabte playoff-kampen om oprykning med 1-3 på udebane mod Herning Fremad.

- Det var hold, som godt kunne have slået på en god dag. Desværre så manglede vi lige det sidste, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

Fra starten af opgøret lagde Herning Fremad pres på gæsterne, og i det 18. minut kom Morsø FC bagud. Hjemmeholdet fik en dødbold, som Morsø FC ikke fik clearet, og så var Herning Fremad foran. Efter føringsmålet kom Morsø FC mere på bolden, men gæsterne havde svært ved at komme frem til de helt store chancer. Kort tid før pausen fik udeholdet så udlignet, da Daniel Søndergaard dukkede op i feltet efter en dødbold.

I anden halvleg var Morsø FC fortsat en del på bolden, dog uden for alvor at blive farlige. I det 61. minut bragte Herning Fremad sig så igen i front, og igen faldt scoringen i forbindelse med en dødbold. Efter målet jagtede gæsterne udligningen, og morsingboerne kom også særdeles tæt på, men overliggeren stod i vejen for en scoring til 2-2. Mod kampens slutning kastede gæsterne flere spillere frem i jagten på en udligning, men i det 74. minut straffede Herning Fremad den offensive spillestil ved at slå en omstilling og lukke kampen ved at bringe Morsø FC bagud med 1-3. I det sidste kvarter af opgøret faldt der ikke flere scoringer, og dermed blev det altså ikke til nogen oprykning til serie 1 for Morsø FC.

- Den her kamp om oprykning var lidt en bonus for os, men vi går altid på banen for at vinde. Det var ærgerligt, at vi tabte kampen, for det var et hold, som godt kunne have slået, siger Brian Rettig.