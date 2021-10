MorsØ FC misser førstepladsen

LEMVIG:Med en sejr lørdag eftermiddag kunne MorsØ FC holde liv i topstriden i Serie 2. Desværre for Morsingboerne blev det kun 0-0 på udebane mod Lemvig GF, hvilket betyder, at MorsØ FC ikke længere kan hente Højslev Station IF på førstepladsen.

- Vi har Højslev Station næste weekend, og vi havde håbet på en puljefinale, så vi er lidt skuffede, siger Mickey Berg, som er spillende træner for MorsØ FC.

Generelt var det en kamp uden de helt store muligheder lørdag eftermiddag. Lemvig GF var mest på bolden og dem, som var tættest på. Flere gange måtte MorsØ FC's målmand diske op med gode redninger.

MorsØ FC stod godt i forsvaret, men mod slutningen af første halvleg havde de et godt skud på mål, som dog blev blokkeret.

- I anden halvleg kom vi bedre med, men det blev kun lige ved og næsten, siger Mickey Berg.

Kampbilledet fra første halvleg fortsatte i anden halvleg. Lemvig GF var mest på bolden, men ingen af de to hold blev for alvor farlige. Dermed endte kampen som den startede, 0-0.

Resultatet betyder, at MorsØ FC er sikker på at blive nummer to i Serie 2.

- Selvom vi gerne ville have finalen næste weekend, så er vi isoleret set godt tilfreds med et point i dag mod en god modstander, siger Mickey Berg.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Lemvig GF

MorsØ FC

Resultat: 0-0

Pause: 0-0