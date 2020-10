Morsø FC sejrede i lokalopgør

Sallingsund fc

morsø fc

0-2

fodbold, serie 2

GLYNGØRE:Både Sallingsund FC og Morsø FC havde desperat brug for point, da de lørdag mødte hinanden i serie 2. Sallingsund skulle bruge point for at komme over nedrykningsstregen, mens Morsø FC kæmper for at hænge på i toppen af rækken, og det blev Morsø FC, der vandt med 2-0 i Glyngøre.

- De havde nok to skud på mål, og dem scorede de på, mens vi brændte et par chancer, siger Sallingsund-træner Jeppe Poulsen.

- Det blev noget af en arbejdssejr, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Allerede efter tre minutter kom Morsø FC foran takket være Mads Hansen, men efter scoringen overtog Sallingsund initiativet, og de kom også frem til flere chancer, dog forblev stillingen uændret til halvleg.

Anden halvleg blev en noget chancefattig affære, hvor udeholdet var mest på bolden. I det 86. minut lukkede Mickey Berg så kampen, da han satte sidste fod på et kontrastød.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Mads Hansen (3). 0-2 Mickey Berg (86).