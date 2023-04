Morsø FC skuffede mod Holstebro

NYKØBING:Morsø FC skulle lørdag forsøge at følge op på den flotte sejr i første spillerunde mod Lemvig, da morsingboerne på hjemmebane mødte Holstebro i serie 2. Det udviklede sig dog til en frustrerende kamp for hjemmeholdet, der trods massivt overtal i både spil og chancer måtte nøjes med et 1-1. Undervejs i kampen havde Morsø FC flere store chancer, men i flere situationer manglede skarpheden.

- Lige efter kampen var vi meget skuffede, for vi var et klart bedre hold end dem. Vi sad tungt på kampen i dag, og kom også flere til flere store åbne chancer, men det blev tit lige ved og næsten for os, siger Morsø FC-træner Carsten Jørgensen.

Morsø FC startede opgøret godt ud, men i det 12. minut kom morsingboerne bagud med 0-1 efter et langskud, som målmand Rune Noppenau gerne ville have holdt ude af buret.

- Det var sådan en bold, som Rune redder 9 ud af 10 gange, men sådan er det nogle gange at være målmand, og det var bare utur, siger Carsten Jørgensen.

Efter gæsternes føringsmål var Morsø FC det mest toneangivende hold på banen, og hjemmeholdet kom også frem til adskillige store chancer for en udligning. Holdet kunne dog ikke finde vej til netmaskerne i første halvleg, så derfor var stillingen 0-1 til halvleg.

Efter pausen fortsatte hjemmeholdet med at skabe chancer, og i det 50. minut kom den forløsende udligning så, da Mikkel Agger pandede et oplæg fra Mathias Sørensen i mål. Efter udligningen pressede Morsø FC på for endnu et mål. Både Mathias Sørensen og Mikkel Agger havde begge muligheder for at bringe Morsø FC foran, men meget symptomatisk for hjemmeholdets kamp fik hjemmeholdet ikke ekspederet bolden over målstregen, og derfor endte opgøret 1-1.

- Holstebro er et hold, som vi skal vinde over. Efter kampen fik vi snakket om, hvad vi skal gøre bedre, og så må vi lade vores frustrationer gå ud over Mejrup i vores kamp mod dem på torsdag, siger Carsten Jørgensen.