MorsØ FC sled sig til point i varmen

NYKØBING:Lørdag eftermiddag var MorsØ FC igen i aktion i Serie 2. På en varm hjemmebane i Nykøbing tog morsingboerne imod NUGF Viborg. Det blev en tæt kamp, hvor de to hold endte med at dele pointene.

- Det var et godt hold, vi mødte i dag. De er hurtige og gode på bolden, men jeg synes, at vi stod godt bagtil og tillod ikke de store chancer, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

MorsØ FC fik en perfekt start på kampen. Der var kun spillet to minutter, da de bragte sig foran. Målet kom efter en afslutning fra højre side, hvor målmanden gav en retur. Den opfangede Mickey Berg og sparkede bolden i mål.

Efter scoringen kom gæsterne mest på bolden og dominerede kampen. MorsØ FC stod defensivt og satsede på kontra.

Men efter en halv time kom NUGF Viborg igennem og udlignede til 1-1.

Kampbilledet fortsatte med NUGF Viborg mest på bolden. Hjemmeholdet stod godt i forsvaret og tillod ikke mange chancer imod. Til gengæld var MorsØ FC flere gange tæt på at lykkedes på kontra, men bolden kom ikke over stregen.

Derfor stod der 1-1, da dommeren fløjtede til pause.

- Vi fortsatte taktikken i anden halvleg, og jeg synes, at vi havde et par fine chancer, men vi kunne godt mærke, at der var varmt i dag, så gassen gik lidt af ballonen, siger Mickey Berg.

Anden halvleg blev mere chancefattig, hvor begge hold kæmpede med varmen. MorsØ FC havde optræk til et par chancer, men den sidste skarphed manglede.

Det endte uafgjort 1-1 og et point til hver af holdene.

- Vi er fint tilfreds med et point i dag mod et godt hold, siger Mickey Berg.