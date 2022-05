MorsØ FC sled sig til snæver sejr

STRUER:De gode resultater forsætter for MorsØ FC, der lørdag eftermiddag fik endnu en sejr i Serie 2. På udebane mod Struer Humlum Fodbold vandt morsingboerne 1-0.

- Det var ikke en flot kamp. Vi spillede ikke specielt godt, men vi er selvfølgelig glade for at få endnu en sejr, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

MorsØ FC var spildominerende i første halvleg, og der var kun spillet 11 minutter, før de bragte sig foran. Her ville en forsvarsspiller fra Struer Humlum Fodbold heade bolden tilbage til målmanden. Det opfattede Mickey Berg, som kom imellem og prikkede bolden i mål.

MorsØ FC fortsatte med at være mest på bolden og holdt hjemmeholdet fra chancer i første halvleg.

- Jeg synes, vi havde styr på dem i defensiven. De ville gerne slå kontra, men det håndterede vi godt, siger Mickey Berg.

Der blev ikke scoret mere i første halvleg.

Efter pausen fortsatte MorsØ FC at være mest på bolden, men havde svært ved at komme til de helt store chancer.

- Vi var meget på bolden, men det blev mest lige-ved-og-næsten-chancer, som vi skabte, siger Mickey Berg.

Struer Humlum Fodbold havde ikke mange chancer, men kort før slutfløjtet havde de en hovedstødschance. Heldigvis for MorsØ FC var målmand Martin Bisgaard på plads.

Dermed endte det med en 1-0 sejr til MorsØ FC.

- Vi burde have lukket kampen tidligere, men i dag var vi for uskarpe, siger Mickey Berg.

MorsØ FC har 20 point på andenpladsen i Serie 2 og har lagt afstand til forfølgerne med syv point ned.